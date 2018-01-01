Великобритания будет игнорировать судебные решения Евросоюза

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Новый законопроект о выходе страны из ЕС предусматривает наделение британских судов низшей инстанции полномочиями по отмене решений европейского суда по правам человека.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Данный документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение палаты общин, первое чтение законопроекта состоится в пятницу, 20 декабря.В комментариях британским СМИ в среду, 18 декабря, пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил о том, что в законопроект были внесены изменения, для того чтобы в дальнейшем Великобритания "не была связана судебными решениями на многие годы". По его словам, британские власти собираются "вернуть контроль над законами и избавиться от оков европейского законодательства, как это и было обещано британцам".Данные намерения британских властей могут расцениваться как еще одно подтверждение курса правительства во главе с Борисом Джонсоном на "жесткий" выход из Евросоюза.