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      Адвокат Трампа обвинил администрацию Обамы в разграблении Украины

      19.12 09:56Распечатать
      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Адвокат Трампа Руди Джулиани выступил с новыми заявлениями о расследовании коррупции на Украине: администрация Барака Обамы спонсировала госпереворот на Украине, а украинские и американские чиновники, политики, замешанные в силовой смене власти, вывели из Украины свыше $100 млрд за 5 лет.

      Петр Порошенко и Джо Байден.

      Новое заявление о коррупционных связях американских и украинских политиках дополняют утверждения Джулиани о том, что администрация экс-президента США Барака Обамы при поддержке спецслужб провела силовую смену власти на Украине. Союзник администрации Обамы - Петр Порошенко - помогал в госперевороте.

      США финансировали операцию через посольство США. Экс-посол США на Украине Мэри Йованович потратила на поддержку "оппозиции и митингов" часть средств из $5,3 млрд помощи США, выделенной на реформы. Переворот финансировался через неправительственные организации. Ключевой фигурой в госперевороте был вице-президент Джо Байден.

      Счетная палата Украины обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд, но по указанию посла США расследование было прекращено. "Шокирующее раскрытие: большая часть из $5,3 млрд, выделенных в рамках программы "Помощь США" была использована ненадлежащим образом и передана неправительственным организациям посольства. В то время Йованович была послом. Она дала указание не проводить расследование расходов", - пишет Джулиани. По утверждению Джулиани, чиновники на самых высоких уровнях власти США и Украины, замешанные в операции госпереворота, хорошо "заработали": "Изучая мои записи, мне кажется, что широкомасштабное совместное расследование в отношении Украины и США позволило бы обнаружить и вернуть миллиарды, украденные мошенниками из обеих стран на самых высоких уровнях. Это был бы самый эффективный способ объединить наши две страны". Личный адвокат Трампа пообещал новые подробности: "...Американцы узнают, что Байден и другие представители администрации Обамы способствовали росту коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 гг. Все эти данные будут опубликованы очень скоро".

      Рубрики: США и Канада, Бывший СССР

      Метки: Украина, коррупция, госпереворот, Джо Байден, Руди Джулиани

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