Адвокат Трампа обвинил администрацию Обамы в разграблении Украины

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"Шокирующее раскрытие: большая часть из $5,3 млрд, выделенных в рамках программы "Помощь США" была использована ненадлежащим образом и передана неправительственным организациям посольства. В то время Йованович была послом. Она дала указание не проводить расследование расходов", - пишет Джулиани.
The Accounts Chamber in Ukraine found an alleged misuse of $5.3B in U.S. funds during the Obama administration while Biden was “Point Man.”— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019
Obama embassy urged Ukrainian police NOT to investigate!
Stay tuned to find out why.
По утверждению Джулиани, чиновники на самых высоких уровнях власти США и Украины, замешанные в операции госпереворота, хорошо "заработали": "Изучая мои записи, мне кажется, что широкомасштабное совместное расследование в отношении Украины и США позволило бы обнаружить и вернуть миллиарды, украденные мошенниками из обеих стран на самых высоких уровнях. Это был бы самый эффективный способ объединить наши две страны".
Shocking disclosure:— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019
Much of the $5.3B in US Aid Ukraine reported as misused was given to the embassy’s favored NGO’s.
At the time Yovanovitch, witness for the Witchunt, was the Amb. That embassy directed the police not to investigate.
Wonder why Obama forgot Art. 2, Sec. 3.
Личный адвокат Трампа пообещал новые подробности: "...Американцы узнают, что Байден и другие представители администрации Обамы способствовали росту коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 гг. Все эти данные будут опубликованы очень скоро".
In reviewing my notes, it seems to me that a large scale joint investigation into Ukraine and the US would uncover and recover billions stolen by crooks, from both countries, at the highest levels.— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019
This would be the most effective way to bring our two countries together.
...to the US assisting Ukraine with its anti-corruption reforms.— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 5, 2019
The American people will learn that Biden & other Obama administration officials, contributed to the increased level of corruption in Ukraine between 2014 to 2016.
This evidence will all be released very soon.
Рубрики: США и Канада, Бывший СССР
Метки: Украина, коррупция, госпереворот, Джо Байден, Руди Джулиани
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