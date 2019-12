Адвокат Трампа обвинил администрацию Обамы в разграблении Украины

Адвокат Трампа Руди Джулиани выступил с новыми заявлениями о расследовании коррупции на Украине: администрация Барака Обамы спонсировала госпереворот на Украине, а украинские и американские чиновники, политики, замешанные в силовой смене власти, вывели из Украины свыше $100 млрд за 5 лет.

Петр Порошенко и Джо Байден.

The Accounts Chamber in Ukraine found an alleged misuse of $5.3B in U.S. funds during the Obama administration while Biden was “Point Man.”



Obama embassy urged Ukrainian police NOT to investigate!



Stay tuned to find out why. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019

Shocking disclosure:



Much of the $5.3B in US Aid Ukraine reported as misused was given to the embassy’s favored NGO’s.



At the time Yovanovitch, witness for the Witchunt, was the Amb. That embassy directed the police not to investigate.



Wonder why Obama forgot Art. 2, Sec. 3. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019

In reviewing my notes, it seems to me that a large scale joint investigation into Ukraine and the US would uncover and recover billions stolen by crooks, from both countries, at the highest levels.



This would be the most effective way to bring our two countries together. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019

...to the US assisting Ukraine with its anti-corruption reforms.



The American people will learn that Biden & other Obama administration officials, contributed to the increased level of corruption in Ukraine between 2014 to 2016.



This evidence will all be released very soon. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 5, 2019

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Новое заявление о коррупционных связях американских и украинских политиках дополняют утверждения Джулиани о том, что администрация экс-президента США Барака Обамы при поддержке спецслужб провела силовую смену власти на Украине. Союзник администрации Обамы - Петр Порошенко - помогал в госперевороте.США финансировали операцию через посольство США. Экс-посол США на Украине Мэри Йованович потратила на поддержку "оппозиции и митингов" часть средств из $5,3 млрд помощи США, выделенной на реформы. Переворот финансировался через неправительственные организации. Ключевой фигурой в госперевороте был вице-президент Джо Байден.Счетная палата Украины обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд, но по указанию посла США расследование было прекращено."Шокирующее раскрытие: большая часть из $5,3 млрд, выделенных в рамках программы "Помощь США" была использована ненадлежащим образом и передана неправительственным организациям посольства. В то время Йованович была послом. Она дала указание не проводить расследование расходов", - пишет Джулиани.По утверждению Джулиани, чиновники на самых высоких уровнях власти США и Украины, замешанные в операции госпереворота, хорошо "заработали": "Изучая мои записи, мне кажется, что широкомасштабное совместное расследование в отношении Украины и США позволило бы обнаружить и вернуть миллиарды, украденные мошенниками из обеих стран на самых высоких уровнях. Это был бы самый эффективный способ объединить наши две страны".Личный адвокат Трампа пообещал новые подробности: "...Американцы узнают, что Байден и другие представители администрации Обамы способствовали росту коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 гг. Все эти данные будут опубликованы очень скоро".