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      Банк России досрочно завершил финансовое оздоровление банка "ДОМ.РФ"

      18.12 21:15Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". ЦБ РФ сообщил о завершении процесса санации банка "ДОМ.РФ" в 2019 г., на 6 лет раньше ожидаемого срока.

      Решение о завершении санации было принято 18 декабря по итогам заседания комитета банковского надзора ЦБ РФ, на котором был рассмотрен отчет госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства АО "Банк ДОМ.РФ".

      В сообщении "ДОМ.РФ" отмечается, что в 2019 г. банк был докапитализирован за счет средств инвестора АО "ДОМ.РФ" на 55 млрд руб. Собственные средства банка "ДОМ.РФ" на 1 декабря 2019 г. составили 62,1 млрд руб., норматив достаточности собственных средств Н1.0 – 26,6%.

      Председатель правления Банка "ДОМ.РФ" Артем Федорко прокомментировал принятое решение, отметив, что банк намерен продолжить расширение своего на рынке финансовых продуктов и услуг, связанных с жилищным строительством. Он подчеркнул, что "на сегодняшний день банк уже является опорным кредитором строительной отрасли" и в 2020 г. организация планирует повысить объем сделок по проектному финансированию застройщиков до 1 трлн руб.

      Банк России ранее прогнозировал, что санация "ДОМ.РФ" будет завершена в 2025 г. В комментариях агентству ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о том, что досрочное завершение санации стало возможно благодаря "эффективной работе менеджмента банка и хорошим финансовым показателям".

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Банк России, санация, ДОМ.РФ

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