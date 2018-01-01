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      Новые санкции США: стоит ли бояться за рубль?

      18.12 21:03Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Комитет Сената США все же одобрил новые санкции в отношении России, которые также включают запрет на операции с российским госдолгом для американских компаний, однако, скорее всего, не стоит переоценивать данное решение.

      Рубль среагировал на эту новость, однако ослаб всего примерно на 20 коп. Очевидно, что участников торгов решение сената не слишком беспокоит. Да и Минфин сегодня вполне успешно разместил новые выпуски облигаций федерального займа.

      И хотя американские финансовые институты и не являются крупнейшими игроками на российском рынке долга, причина вялой реакции кроется скорее в другом.

      Как пишет ТАСС, инициативу поддержали 17 сенаторов, против высказались пять законодателей, среди которых был и председатель комитета Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо). По его словам, Россия заслуживает того, "чтобы подпасть под санкции, и действительно необходимо прилагать больше усилий" в этой связи.

      Однако, по мнению республиканца, рестрикции в данной инициативе "чрезвычайно широкие" и "слишком расплывчатые". Риш полагает, что Трамп наложит вето на данный законопроект, который "опустошит комплекс дипломатических мер" и может привести к непредвиденным последствиям.

      Старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и другие сенаторы требовали ужесточения антироссийских рестрикций, в связи с тем что нынешний санкционный режим, по их мнению, недостаточен.

      Ранее "Вести. Экономика" уже писали, что две крупные организации американских предпринимателей - Торговая палата США и Американский институт нефти - призвали сенаторов проголосовать против законопроекта, в связи с тем что, по их мнению, американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае его принятия.

      Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

      Самая страшная часть этого законопроекта - запрет на операции с гособлигациями РФ, он, правда, касается только новых облигаций. Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица РФ с периодом обращения более 14 дней.

      Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

      В общем и целом, необходимо следить за развитием ситуации, но в ближайшие дни вряд ли рублю будет что-то угрожать. Напомним, что в четверг продет экспирация срочных контрактов на Московской бирже, в том числе фьючерсов и опционов на валютные пары.

      Поскольку это годовые контракты, крупные игроки уже не будут никуда двигать котировки. А вот уже на следующей неделе возможны сюрпризы, хотя западные площадки будут неактивны из-за празднования католического Рождества.

      Рубрики: Валютный рынок, Облигации, США и Канада

      Метки: США, Россия, рубль, санкции, ОФЗ

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