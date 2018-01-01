Новые санкции США: стоит ли бояться за рубль?

Комитет Сената США все же одобрил новые санкции в отношении России, которые также включают запрет на операции с российским госдолгом для американских компаний, однако, скорее всего, не стоит переоценивать данное решение.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Рубль среагировал на эту новость, однако ослаб всего примерно на 20 коп. Очевидно, что участников торгов решение сената не слишком беспокоит. Да и Минфин сегодня вполне успешно разместил новые выпуски облигаций федерального займа.И хотя американские финансовые институты и не являются крупнейшими игроками на российском рынке долга, причина вялой реакции кроется скорее в другом.Как пишет ТАСС, инициативу поддержали 17 сенаторов, против высказались пять законодателей, среди которых был и председатель комитета Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо). По его словам, Россия заслуживает того, "чтобы подпасть под санкции, и действительно необходимо прилагать больше усилий" в этой связи.Однако, по мнению республиканца, рестрикции в данной инициативе "чрезвычайно широкие" и "слишком расплывчатые". Риш полагает, что Трамп наложит вето на данный законопроект, который "опустошит комплекс дипломатических мер" и может привести к непредвиденным последствиям.Старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и другие сенаторы требовали ужесточения антироссийских рестрикций, в связи с тем что нынешний санкционный режим, по их мнению, недостаточен.Ранее "Вести. Экономика" уже писали, что две крупные организации американских предпринимателей - Торговая палата США и Американский институт нефти - призвали сенаторов проголосовать против законопроекта, в связи с тем что, по их мнению, американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае его принятия.Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.Самая страшная часть этого законопроекта - запрет на операции с гособлигациями РФ, он, правда, касается только новых облигаций. Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица РФ с периодом обращения более 14 дней.Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.В общем и целом, необходимо следить за развитием ситуации, но в ближайшие дни вряд ли рублю будет что-то угрожать. Напомним, что в четверг продет экспирация срочных контрактов на Московской бирже, в том числе фьючерсов и опционов на валютные пары.Поскольку это годовые контракты, крупные игроки уже не будут никуда двигать котировки. А вот уже на следующей неделе возможны сюрпризы, хотя западные площадки будут неактивны из-за празднования католического Рождества.