10 лучших мыслей Трампа в историческом письме к Пелоси

Вражда между президентом Трампом и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси вышла на совершенно новый уровень.

1. "Этот импичмент — беспрецедентное и неконституционное злоупотребление властью со стороны законодателей-демократов. Подобного не происходило почти за 20,5 лет истории американской законодательной власти".



2. "Продолжая проводить этот неправомерный импичмент, вы нарушаете свои клятвы, вы предаете конституцию и объявляете открытую войну американской демократии".



3. "Вы не только оскорбляете отцов-основателей, вы оскорбляете американцев, постоянно повторяя, что молитесь за президента, хотя прекрасно знаете, что это не так".



4. "Вы прекрасно знаете, что вице-президент Байден воспользовался своим положением, задействовав также $1 млрд, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который копался в делах компании, платящей его сыну миллионы долларов".



5. "Теперь вы пытаетесь провести процедуру импичмента, предъявляя мне ложные обвинения в действиях, которые совершил Джо Байден, — и он это признал".



6. "Вы разработали то, что многие СМИ называют синдромом расстройства Трампа, и, к сожалению, это всегда будет преследовать вас!"



7. "Вы считаете демократию своим врагом!"



8. "Вы вмешиваетесь в выборы в Америке. Вы подрываете демократию Америки".



9. "Больше обвинений было выдвинуто разве что в суде над салемскими ведьмами".



10. "Любой член конгресса, который поддержит импичмент против каждой крупицы правды, фактов, доказательств и правовых принципов, показывает, насколько глубоко он готов оскорбить избирателей и насколько искренне он противостоит конституционному строю Америки". 1. "Этот импичмент — беспрецедентное и неконституционное злоупотребление властью со стороны законодателей-демократов. Подобного не происходило почти за 20,5 лет истории американской законодательной власти".2. "Продолжая проводить этот неправомерный импичмент, вы нарушаете свои клятвы, вы предаете конституцию и объявляете открытую войну американской демократии".3. "Вы не только оскорбляете отцов-основателей, вы оскорбляете американцев, постоянно повторяя, что молитесь за президента, хотя прекрасно знаете, что это не так".4. "Вы прекрасно знаете, что вице-президент Байден воспользовался своим положением, задействовав также $1 млрд, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который копался в делах компании, платящей его сыну миллионы долларов".5. "Теперь вы пытаетесь провести процедуру импичмента, предъявляя мне ложные обвинения в действиях, которые совершил Джо Байден, — и он это признал".6. "Вы разработали то, что многие СМИ называют синдромом расстройства Трампа, и, к сожалению, это всегда будет преследовать вас!"7. "Вы считаете демократию своим врагом!"8. "Вы вмешиваетесь в выборы в Америке. Вы подрываете демократию Америки".9. "Больше обвинений было выдвинуто разве что в суде над салемскими ведьмами".10. "Любой член конгресса, который поддержит импичмент против каждой крупицы правды, фактов, доказательств и правовых принципов, показывает, насколько глубоко он готов оскорбить избирателей и насколько искренне он противостоит конституционному строю Америки".

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".В преддверии процедуры импичмента во вторник Трамп отправил Пелоси ужасное письмо, в котором назвал себя жертвой государственного переворота, обвинив ее в том, что она "объявила открытую войну американской демократии", "нарушила конституцию" и "вмешалась в выборы Америки".Конечно, Трамп понимал, что он не сможет повлиять на конечный результат голосования по импичменту. Но он хотел, чтобы будущие поколения американцев могли оглянуться назад, в прошлое, и четко понять, как с ним поступили. Это пик длительного крестового похода в попытке уничтожить Трампа, но, конечно, если Трамп победит снова на выборах, в ноябре 2020 г., в будущем попытки сместить его лишь усилятся. Внутренняя ненависть к Трампу проявляется во всем, что они делают, и они не остановятся, пока не избавятся от него.Трамп определенно понимает, что главная причина, по которой они пытаются привлечь его к ответственности, заключается в их глубокой, неискоренимой ненависти. Словом, письмо на шесть страниц, которое он отправил Пелоси, было полно эмоций.И для Трампа, и для Пелоси эта вражда несет глубоко личный характер. Еще никогда за всю историю президент США не отправлял подобное послание спикеру палаты представителей. И вряд ли отправит снова. Вот 10 ключевых моментов из этого письма:Когда Пелоси спросили о письме, она ответила, что "не прочитала его полностью". Тем не менее она, по-видимому, достаточно подробно ознакомилась с ним, учитывая, что назвала его "полным бредом".