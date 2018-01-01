ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В обвале биткоина винят пирамиду PlusToken

      18.12 19:50Распечатать

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика" Курс биткоина упал ниже $6 500 в эту среду, продолжив снижение, наблюдаемое с начала недели после потери поддержки $7 000. Альткоины продолжают обгонять биткоин на падении. Ripple, например, достиг 27-месячного минимума на отметке $0,174, опустившись до того уровня, где он находился в сентябре 2017 года, за четыре месяца до подъёма к историческому максимуму в $3,84.

      С вечера понедельника рынок криптовалют начал падать. Триггером такого резкого снижения называют ликвидацию активов пирамиды PlusToken. Согласно отчету аналитической фирмы Chainalysis, организаторы скама уже продали 25 000 BTC, но все еще располагают 20 000 монет. Также они владеют активами в криптовалюте Ethereum.

      PlusToken, предположительно, является одной из самых масштабных Понци-схем в истории криптоиндустрии. Мошенничество оценивается в $3 миллиарда; организаторы обещали высокую ежемесячную доходность в обмен на депозиты в BTC, ETH и других монетах. Схема была очень популярна в Азии. 6 причастных к PlusToken человек были арестованы и экстрадированы в Китай.

      Аналитики также отметили, что большинство своих активов PlusToken провела через миксеры, после чего установить истинного владельца средств, как правило, нельзя. Chainalysis предполагает, что организаторы пирамиды могли заручиться поддержкой внебиржевых торговых платформ, которые помогают продать или обменять активы и тем самым отмыть преступные доходы.

      По мнению неназванного внебиржевого брокера, отчет Chainalysis мог вызвать у участников рынка опасения в дальнейшем давлении распродажи PlusToken на цену биткоина.

      Криптоаналитик Чарльз Эдвардс из Capriole Invesments отметил продолжающуюся капитуляцию майнеров. По его данным, это явление длится уже 27 дней. Майнеры отключают неэффективное при текущей цене оборудование и распродают добытые биткоины для финансирования операционной деятельности. Это традиционно оказывает давление на цену криптовалюты.

      По мнению Эдвардса, пока нынешний период капитуляции майнеров имеет среднюю продолжительность в исторической перспективе.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: биткоин, криптовалюты, скам

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить