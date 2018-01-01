В обвале биткоина винят пирамиду PlusToken

Курс биткоина упал ниже $6 500 в эту среду, продолжив снижение, наблюдаемое с начала недели после потери поддержки $7 000. Альткоины продолжают обгонять биткоин на падении. Ripple, например, достиг 27-месячного минимума на отметке $0,174, опустившись до того уровня, где он находился в сентябре 2017 года, за четыре месяца до подъёма к историческому максимуму в $3,84.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика"С вечера понедельника рынок криптовалют начал падать. Триггером такого резкого снижения называют ликвидацию активов пирамиды PlusToken. Согласно отчету аналитической фирмы Chainalysis, организаторы скама уже продали 25 000 BTC, но все еще располагают 20 000 монет. Также они владеют активами в криптовалюте Ethereum.PlusToken, предположительно, является одной из самых масштабных Понци-схем в истории криптоиндустрии. Мошенничество оценивается в $3 миллиарда; организаторы обещали высокую ежемесячную доходность в обмен на депозиты в BTC, ETH и других монетах. Схема была очень популярна в Азии. 6 причастных к PlusToken человек были арестованы и экстрадированы в Китай.Аналитики также отметили, что большинство своих активов PlusToken провела через миксеры, после чего установить истинного владельца средств, как правило, нельзя. Chainalysis предполагает, что организаторы пирамиды могли заручиться поддержкой внебиржевых торговых платформ, которые помогают продать или обменять активы и тем самым отмыть преступные доходы.По мнению неназванного внебиржевого брокера, отчет Chainalysis мог вызвать у участников рынка опасения в дальнейшем давлении распродажи PlusToken на цену биткоина.Криптоаналитик Чарльз Эдвардс из Capriole Invesments отметил продолжающуюся капитуляцию майнеров. По его данным, это явление длится уже 27 дней. Майнеры отключают неэффективное при текущей цене оборудование и распродают добытые биткоины для финансирования операционной деятельности. Это традиционно оказывает давление на цену криптовалюты.По мнению Эдвардса, пока нынешний период капитуляции майнеров имеет среднюю продолжительность в исторической перспективе.