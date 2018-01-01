Мир на грани долгового кризиса

Герберт Стайн, известный экономист и советник президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда, однажды заметил: "Если что-то не длится вечно, значит рано или поздно это закончится".

Текущий уровень мировой задолженности неустойчив. Долг может быть устойчивым, если он используется в проектах с положительной доходностью и если экономика, поддерживающая долг, растет быстрее, чем сам долг. Однако ни одно из этих условий не соблюдается.Долг берется только для того, чтобы соблюдать существующие требования в виде льгот, процентов и дискреционных расходов. Он не используется для проектов с долгосрочным доходом. Например, для строительства автомагистралей между штатами, мостов и туннелей, 5G-телекоммуникаций, улучшения результатов обучения.В развитых странах долги растут быстрее, чем их экономики. Поэтому соотношение долга к ВВП достигает уровней, когда рост долга задерживает рост, а не стимулирует его. Вот-вот может случиться катастрофический мировой долговой кризис (хуже, чем в 2008 г.). Что его спровоцирует?Если коротко - ставки. Низкие процентные ставки способствуют неустойчивому уровню задолженности. По крайней мере в краткосрочной перспективе. Но на фоне такого большого количества долгов даже незначительное повышение ставок приведет к взрыву уровней долга и дефицита, поскольку новые долги создаются лишь для того, чтобы выплатить проценты.Реальные ставки могут взлететь, даже если упадут номинальные ставки, если начнется дефляция. Реальные ставки - это номинальные ставки за вычетом уровня инфляции. Если уровень инфляции отрицательный, реальные ставки будут значительно выше номинальных (реальная ставка составит 3% при номинальной ставке в 1% и дефляции в 2%).Мир стоит на пороге долгового кризиса, которого не было, наверное, с 1930-х гг. И наступит он быстрее, чем можно предполагать. Между тем, фондовый рынок настроен на резкое снижение в ближайшие дни и недели. И вот почему.В последнее время поведение фондового рынка стало удивительно предсказуемым. Акции растут, когда ФРС снижает ставки или все говорит о том, что скоро ставки будут снижены. Также акции растут, когда появляются хорошие новости о торговой войне, особенно в связи с мини-сделкой "первой фазы" с Китаем.Акции падают, когда переговоры о торговой войне наводят на мысль о том, что они рушатся. Также акции падают, когда ФРС дает понять, что может прекратить повышение ставок.Хорошие новости (снижение ставок в июле, сентябре и октябре, хорошие перспективы торговых войн) перевешивают плохие новости, поэтому акции торгуются с повышением.Первое, что важно понять: рынки управляются компьютеризированным трейдингом, а не людьми. Компьютеры глупы и могут учесть лишь несколько факторов одновременно, например цены и торговлю.Просто изучите заголовки (то, что делают компьютеры), взвесьте факторы и позвоните. Все просто! Что не просто, так это понять, куда движутся рынки, когда эти факторы перестают действовать.Акции находятся в зоне пузыря, учитывая слабые доходы, также они подпитаны ожидаемыми хорошими новостями по торговле.Другой драйвер — это FOMO, или синдром упущенной выгоды, который в одночасье может превратиться в простой страх. Если к концу декабря первая фаза торговой сделки и преемник НАФТА, USMCA, будут одобрены, а ФРС приостановит снижение ставок на неопределенное время, что вполне может быть, что еще приведет к росту цен на акции?Явно не доход и не ВВП — оба на низком уровне. Если речь не идет о хороших новостях, то остаются только плохие новости. Что мы и имеем сейчас.Это делает акции уязвимыми перед резким падением в конце года или в начале 2020 г. Простые решения для инвесторов: наличные средства, золото и трежерис. Готовьтесь.