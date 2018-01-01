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      Спикер палаты представителей Конгресса США назвала Трампа "угрозой национальной безопасности"

      18.12 22:52Распечатать

      Фото: Fox News

      Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". По словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, президент США "не оставил выбора" сторонникам отстранения его от власти, так как "нарушил конституцию".

      Ее выступление стало формальным началом нового этапа в процессе дебатов в палате представителей по вопросу импичмента с дальнейшим голосованием. Пелоси заявила о том, что объявление импичмента Трампу является "необходимым" из-за его "безответственных действий". Она также отметила, что президент является "действующей угрозой национальной безопасности, целостности выборов и основам демократии" США. При этом Пелоси заявила о том, что нарушение конституции с его стороны "является доказанным фактом".

      В ходе дебатов члены палаты представителей Конгресса США, большинство в котором в настоящее время занимают представители Демократической партии, обсудят предъявление Трампу обвинений по двум ранее объявленным статьям – злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса США.

      В сообщении в соцсети Twitter Трамп в свою очередь назвал данный процесс "нападением на Америку, нападением на Республиканскую партию", заявив об "отвратительной лжи" со стороны "радикально левых, ничего не делающих демократов".

      Члены Республиканской партии, составляющие меньшинство в палате представителей Конгресса США, выступили против обвинений в отношении Трампа. По словам республиканца Росса Спано, "американцы понимают, что за этой грустной шарадой стоит попытка отменить результаты выборов 2016 г. на основе слухов и мнений".

      По многим оценкам, палата представителей проголосует за предъявление импичмента Дональду Трампу – с учетом большинства у демократов в данной палате Конгресса США. После этого процедура голосования по импичменту продолжится в Сенате США, где большинство мест сохраняют республиканцы. Голосование в американском сенате запланировано на январь 2020 г.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Конгресс США, голосование, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, импичмент

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