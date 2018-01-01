Хроники импичмента: Трамп атаковал демократов через Twitter

В среду началось финальное голосование палаты представителей США по импичменту президента Трампа. Главе Белого дома выдвинуты обвинения по двум статьям: злоупотребление властью и воспрепятствование работе законодателей.

Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика".Ожидается, что палата представителей США, контролируемая демократами, проголосует за импичмент. Затем дело будет передано в Сенат США. Большинство сенаторов — республиканцы, которые, скорее всего, не станут голосовать за импичмент Трампа.Тем не менее Трамп рискует стать третьим президентом в истории США, который будет подвергнут импичменту.Во вторник, накануне голосования, Трамп направил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси письмо, в котором обвинил ее и демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента. Слушание началось с процедурного голосования по условиям дебатов, которые комитет по правилам утвердил во вторник.В 12:42 было размещено сообщение от пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришам о том, что президенту придется "работать весь день". Меньше чем через 5 минут, в 12:44, Трамп разразился гневом в своем "Твиттере": "Господи, какая наглая, жестокая ложь левых радикалов! Это плевок в лицо Америки и Республиканской партии!".Республиканцы выступили в защиту президента, заявив, что "он не сделал ничего плохого".Член палаты представителей, республиканец Дуг Коллинз утверждал, что демократы "растоптали" правильную процедуру расследования по вопросу импичмента, несмотря на то что Трамп и его адвокаты неоднократно отказывались участвовать в расследовании по вопросу импичмента.Он также защищал поведение Трампа: "Во время телефонного звонка Зеленскому никакого давления оказано не было. Не было предпринято никаких попыток получить деньги. Фактически они даже не знали, что деньги были задержаны".Однако ранее чиновник Пентагона Лаура Купер, выступавшая в Комитете палаты представителей по разведке, отметила, что украинские чиновники знали, что после телефонного разговора Трампа и Зеленского помощь будет заморожена.Пелоси также процитировала покойного конгрессмена, демократа Элайджу Каммингса, который сказал в феврале: "Что мы ответим, если нас спросят, что мы сделали в 2019 г., чтобы сохранить нашу демократию? Остались в стороне и предпочли промолчать?".Согласно недавнему опросу Fox News большинство избирателей США считают, что Трамп злоупотребляет своей властью и должен быть привлечен к ответственности.А в преддверии исторического голосования в палате представителей было проведено Всеамериканское экономическое исследование, в котором участвовало 800 американцев по всей стране. Опрос показал, что 45% из них не одобряют обвинений конгресса в отношении Трампа, 44%, напротив, согласны с обвинениями. Из тех, кто выражает свое мнение, 10% могут поменять точку зрения, а 11% не уверены.Кроме того, импичмент поддерживают 78% сторонников Демократической партии, выступают против него 83% сторонников республиканцев. От 46% до 41% независимых лиц не одобряют импичмент.Уровень одобрения экономической политики Трампа достиг самых высоких показателей за год.Новые цифры полностью меняют результаты сентябрьского опроса, который совпал с решением палаты представителей начать процедуру импичмента. Общий уровень одобрения президента также восстановился, хотя и остался на отрицательной территории.Позитивные изменения в обоих рейтингах одобрения наводят на мысль, что первоначальное объявление об импичменте оказало резко негативное влияние на отношение американцев к президенту, однако сейчас показатели почти достигли средних уровней президентства Трампа.Согласно опросу 49% одобряют способ управления президентом экономикой, в сентябре такого же мнения придерживались 42%. Разочарованы в экономике 40%, в сентябре - 50%. В результате рейтинг одобрения экономической политики Трампа изменился с 8% в сентябре до 9%, значительный шаг на 17 пунктов.Общий рейтинг одобрения президента также вырос, но не так сильно, как в отношении его экономической политики. Согласно опросу 49% американцев не одобряют работу, которую выполняет Трамп, а 40% одобряют. Чистый показатель одобрения 9%. Тем не менее в сентябрьском опросе он составлял 16%.