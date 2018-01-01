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      Timaero Ireland подала иск к Boeing на $185 млн

      19.12 03:26Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Авиаперевозчик хочет расторгнуть контракт на поставку 22 самолетов.

      Фото: Elaine Thompson/AP

      Ирландская компания Timaero обратилась в суд Чикаго с иском к Boeing на сумму $185 млн. Как сообщает газета The Wall Street Journal, целью разбирательства стало расторжение контракта на поставку 22 лайнеров 737 МАХ.

      Timaero, которая является "дочкой" российской компании "ВЭБ Лизинг", еще в 2014 г. заключила соглашение с американской корпорацией и даже успела получить по нему два самолета, а еще два должны были поступить в этом году. Однако, по заявлению истца, после двух злополучных катастроф и повсеместного запрета на полеты 737 МАХ контракт обесценился или по крайней мере сильно упал в цене.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в августе этого года по такой же причине судиться с производителем пыталась другая российская компания, "Авиакапитал Сервис". Тогда стороны сумели достигнуть пониманию и к октябрю урегулировали вопрос во внесудебном порядке.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Россия, суд, Boeing, Ирландия, ВЭБ Лизинг, 737 MAX, расторжение контракта, Timaero Ireland

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