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      FedEX разочаровала инвесторов

      19.12 03:28Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Компания плохо отчиталась за II квартал и снизила прогноз на текущий фингод.

      Фото: PxHere

      Посылку с сюрпризом преподнесла инвесторам компания FedEx. Американский гигант по доставке грузов отчитался за II квартал финансового года, который, по правилам корпорации, стартует раньше календарного. Экспедитор не только не смог повторить прошлогодние результаты, но и не сумел удовлетворить ожидания аналитиков.

      Так, чистая прибыль FedEx составила $560 млн, что более чем на 40% меньше показателей за аналогичный период предыдущего года.

      Основной причиной такого провального отчета эксперты называют потерю компанией почти миллиардного контракта с технологическим гигантом Amazon, который начал активно развивать собственную службу доставки.

      Однако главный удар надеждам инвесторов нанес пересмотр годового прогноза, в основу которого лег целый набор опасений руководства FedEx. Это, в частности, замедление американского промышленного производства, торговые войны и взрывной рост конкуренции в лице игроков сектора электронной коммерции.

      На фоне таких новостей ценные бумаги корпорации легли на дно мертвым грузом. К концу торгов акции потеряли более 10%. Стоит отметить, что более чем скромные финансовые результаты не могли не встревожить предпринимателей и экономистов, ведь показатели FedEx традиционно воспринимаются аналитиками как барометр мировой экономики.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, прогноз, отчет, Amazon, FedEx

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