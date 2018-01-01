Эйфория на рынке акций США, которой не было с 1933 года

Эйфория захлестнула фондовый рынок США. Настроения инвесторов настолько позитивны, несмотря на дороговизну акций, что найти что-то подобное в истории достаточно сложно.

CNBC

Zerohedge

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Американские инвесторы вернулись в режим "экстремальной жадности". Торговое соглашение США и Китая в сочетании с беспрецедентным вливанием ликвидности под конец года подняли показатель настроений до почти рекордного максимума.Согласно данным Leuthold Group 14-недельный индекс относительной силы (RSI) индекса S&P 500 превысил 70 пунктов - значение, которое считается пороговым, и аналитики считают его индикатором чрезмерного оптимизма. С 1933 г. RSI пробивал эту отметку всего 26 раз, но никогда это не происходило при столь завышенной оценке бумаг.По показателю P/E индекс торгуется очень дорого, намного выше нормальных значений.Перед инвесторами стоит непростой выбор. С одной стороны, импульс очень силен, и, вероятно, он сохранится. С другой стороны, они покупают очень дорогие акции, особенно если речь идет об акциях компаний с крупной капитализацией.Корпоративные доходы уже давно стагнируют, но на протяжении всего года инвесторы не обращали на это никакого внимания.Это и не удивительно, поскольку главной движущей силой на рынках является ликвидность, и с этим вопросом в этом году нет практически никаких проблем.Многие эксперты считают, что сейчас вряд ли целесообразно занимать чрезмерно "бычьи" позиции, однако ставить на рост стоимости активов все же целесообразно. До конца недели настроения на американском рынке, скорее всего, сохранятся, но в пятницу пройдет экспирация опционов, и уже на следующей неделе может начаться новая игра. Возможно, появятся и новые идеи, возможно, какие-то новостные поводы.Действительно, поводов для продаж сейчас просто нет. Балансовый счет Федеральной резервной системы увеличивается и имеет высокую корреляцию с фондовыми индексами.В те недели, когда баланс расширяется, S&P 500 демонстрирует рост, когда сокращается - индекс снижается.