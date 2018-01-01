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      ЦБ Китая пойдет по пути ФРС? Как будут решать проблему с нехваткой ликвидности в $400 млрд?

      19.12 06:43Распечатать

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Нехватку ликвидности на американском рынке, возникшую в сентябре, погасила Федеральная резервная система, при этом она продолжает поставлять на рынок РЕПО огромные объемы денежных средств. Однако с подобной проблемой уже в январе может столкнуться Китай.

      По мнению Guotai Junan Securities, на рынке КНР может образоваться дыра объемом 2,8 трлн юаней ($400 млрд), поскольку люди по всей стране будут снимать деньги к Новому году.

      Как пишет Bloomberg, на этом фоне растут ожидания того, что Народный банк Китая проведет вливание ликвидности, чтобы избежать паники на долговом рынке, как это было в октябре, когда доходности десятилетних облигаций показали максимальный рост за последние полгода.

      Некоторые аналитики уверены, что Народный банк Китая в ближайшие недели будет активно смягчать денежно-кредитную политику, снижая нормы резервирования, а также проводя операции по предоставлению ликвидности на открытом рынке, по сути, делая то же самое, что и ФРС.

      Есть и другое мнение. Некоторые эксперты опасаются, что ЦБ побоится слишком активно вливать ликвидность, ведь это может привести к всплеску инфляции, которая и так находится на достаточно высоком уровне из-за роста цен на свинину на фоне распространения вируса Эбола.

      Впрочем, даже если регулятор решится на активные действия, их не стоит воспринимать как долгосрочную политику стимулирования: это будут разовые меры по решению проблем с ликвидностью.

      Так же как в США, где ликвидность под конец года имеет тенденцию истощаться из-за изменения структуры баланса и нормативных требований, в Китае денежная масса имеет тенденцию к истощению в преддверии недельного отпуска, который в 2020 г. приходится на конец января. В этот период домохозяйства и корпорации часто снимают деньги со счетов или используют их для оплаты подарков и путешествий.

      По словам аналитиков Guotai Junan, только в следующем месяце из финансовой системы уйдет 1,5 трлн юаней.

      Еще 1,3 трлн юаней будет исчезнет из-за того, что банки направят средства на покупку новых выпусков облигации органов местного управления.

      Напомним, что в начале 2018 и 2019 гг. Народный банк Китая проводил смягчение политики, снижая резервные требования и вкачивая ликвидность через операции на открытом рынке.

      Сейчас ЦБ, похоже, начал действовать заранее. В среду регулятор провел вливание объемом 200 млрд юаней через операции РЕПО, а также снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО до 2,65% с 2,7%.

      Добавим также, что в начале ноября ЦБ Китая сократил одну из основных кредитных ставок (MLF) на символические 5 базисных пунктов.

      Zerohedge

      Для сравнения, Федрезерв снизил свою ставку трижды за четыре месяца.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: ФРС, ликвидность, межбанк, резервные требования, РЕПО, Народный банк Китая, китайский рынок, ЦБ КНР

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