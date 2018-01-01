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      Палата представителей Конгресса США согласна выделить Украине почти $700 млн

      19.12 03:39Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Одобрить финансовую поддержку Киеву теперь должен Сенат США.

      Фото: LNLNLN/Pixabay

      Нижняя палата американского конгресса поддержала инициативу о выделении Киеву почти $700 млн финансовой помощи. По информации "Голоса Америки", конгрессмены проголосовали за то, чтобы поддержать Украину долларом, а точнее $698 млн в 2020 г. Теперь это решение должен одобрить Сенат США.

      "В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", - заявила по этому поводу представительница демократов, конгрессвумен Марси Каптур.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", Сенат США также уже поддержал выделение Киеву военной помощи в размере $300 млн - это на $50 млн больше, чем годом ранее. Эта статья расходов прописана в военном бюджете на следующий год, который уже направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, финансовая помощь, Украина, палата представителей, военная помощь Украине

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