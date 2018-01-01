На что способен рубль в преддверии Нового года?

Сегодня на финансовом рынке России прошло важное событие - истекли годовые срочные контракты, и теперь стоимость финансовых инструментов уже не будет зажата в рамки. Как поведет себя рубль в ближайшие дни?

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".В ближайшие торговые сессии российской валюте действительно ничего не будет мешать, поэтому двигаться она может в любую сторону, причем достаточно сильно.Крупные игроки завершили год, после экспирации они еще не успели открыть большие позиции и вряд ли будут делать это перед Новым годом.Вместе с тем, на следующем неделе западные площадки будут увлечены празднованием католического Рождества, поэтому активность будет минимальной, а в отдельные дни торги вообще не будут проводиться.Поэтому спекулянты, работающие на рынке РФ, смогут повеселиться на полную катушку. Напомним, в прошлом году именно в день, когда западные рынки были закрыты, фьючерсы на Brent на Московской бирже падали более чем на 10%, после чего восстановили позиции.В этом году мы можем увидеть нечто подобное, причем по любому из торгующихся инструментов. Вполне возможно, рубль успеет обновить максимумы, и уже после этого трейдеры смогут начать игру на ослабление национальной валюты, если, конечно, для этого будут соответствующие поводы.В общем и целом, от активных действий на рынке сейчас лучше воздержаться: конец года бывает крайне волатилен и очень обманчив.Опять же, в прошлом году рубль резко слабел в последние сессии года, а после праздников открылся резким укреплением, которое продолжается и по настоящее время.Кстати, стоит добавить, что на следующем неделе пройдут основные налоговые выплаты в бюджет, правда, как считают эксперты, компании-экспортеры запаслись рублями еще на этой неделе, так как, опять же, на следующей ожидается низкая активность.Добавим, что министерство финансов отменило последний в этом году аукцион госбумаг, досрочно выполнив план на фоне ажиотажа среди инвесторов.Это и понятно, необходимы средства были привлечены, а продавать новые бумаги на следующей неделе будет особо некому.Ну а накануне на безлимитных аукционах Минфин разместил два выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 56,2 млрд руб., после чего поздно вечером сообщил на сайте об исполнении программы внутренних заимствований на 2019 г. в полном объеме. Всего с начала года объем размещения ОФЗ по номиналу составил 2,08 трлн руб., свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg.