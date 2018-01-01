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      На что способен рубль в преддверии Нового года?

      19.12 18:22Распечатать

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Сегодня на финансовом рынке России прошло важное событие - истекли годовые срочные контракты, и теперь стоимость финансовых инструментов уже не будет зажата в рамки. Как поведет себя рубль в ближайшие дни?

      В ближайшие торговые сессии российской валюте действительно ничего не будет мешать, поэтому двигаться она может в любую сторону, причем достаточно сильно.

      Крупные игроки завершили год, после экспирации они еще не успели открыть большие позиции и вряд ли будут делать это перед Новым годом.

      Вместе с тем, на следующем неделе западные площадки будут увлечены празднованием католического Рождества, поэтому активность будет минимальной, а в отдельные дни торги вообще не будут проводиться.

      Поэтому спекулянты, работающие на рынке РФ, смогут повеселиться на полную катушку. Напомним, в прошлом году именно в день, когда западные рынки были закрыты, фьючерсы на Brent на Московской бирже падали более чем на 10%, после чего восстановили позиции.

      В этом году мы можем увидеть нечто подобное, причем по любому из торгующихся инструментов. Вполне возможно, рубль успеет обновить максимумы, и уже после этого трейдеры смогут начать игру на ослабление национальной валюты, если, конечно, для этого будут соответствующие поводы.

      В общем и целом, от активных действий на рынке сейчас лучше воздержаться: конец года бывает крайне волатилен и очень обманчив.

      Опять же, в прошлом году рубль резко слабел в последние сессии года, а после праздников открылся резким укреплением, которое продолжается и по настоящее время.

      Кстати, стоит добавить, что на следующем неделе пройдут основные налоговые выплаты в бюджет, правда, как считают эксперты, компании-экспортеры запаслись рублями еще на этой неделе, так как, опять же, на следующей ожидается низкая активность.

      Добавим, что министерство финансов отменило последний в этом году аукцион госбумаг, досрочно выполнив план на фоне ажиотажа среди инвесторов.

      Это и понятно, необходимы средства были привлечены, а продавать новые бумаги на следующей неделе будет особо некому.

      Ну а накануне на безлимитных аукционах Минфин разместил два выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 56,2 млрд руб., после чего поздно вечером сообщил на сайте об исполнении программы внутренних заимствований на 2019 г. в полном объеме. Всего с начала года объем размещения ОФЗ по номиналу составил 2,08 трлн руб., свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg.

      Рубрики: Валютный рынок, Облигации

      Метки: рубль, Минфин, ОФЗ, валютный рынок, Московская биржа, экспирация

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