Избавление от наличных: россияне массово отказываются от бумажных денег

Фото: ИА PrimaMedia

Россияне избавляются от наличных: они все чаще используют карты или другие способы оплаты своих покупок, причем за последние годы ситуация кардинально изменилась.

Банк России

Банк России

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".В Центральном банке РФ отметили, что еще в 2010 г. доля тех, кто использует для оплаты товаров и услуг только бумажные деньги, составляла 65%, а на конец прошлого года их доля снизилась до 6%.В то же время около 70% опрошенных отметили, что пока не могут обойтись без наличных денег. Согласно данным регулятора граждане по-прежнему предпочитают иметь при себе определенную сумму бумажных денег в пределах от 300 до 1 тыс. руб.Причины выбора безналичной оплаты россияне объясняют отсутствием необходимости носить с собой большое количество банкнот и монет, безналичная оплата быстрее и проще, а также есть возможность участия в бонусных программах или получения скидок. Кроме того, некоторые респонденты отмечают, что сейчас можно вообще не брать с собой никакие средства платежей кроме смартфона.Стоит отметить, что безналичные платежи в России развиты даже больше, чем в той же Европе. Это не статистические данные, а наблюдения рядовых граждан. В России, в частности в Москве, платить картой можно практически везде. Доходит до того, что уличные музыканты просят переводить пожертвования на карту и просто ставят рядом с собой табличку с номером телефона.В докладе ЦБ отмечается, что сумма покупки, начиная с которой респонденты делают выбор в пользу безналичной оплаты, составила 1230 руб. Годом ранее она равнялась 1545 руб., а в 2012 г. - 2556 руб.На самом деле платить картой или смартфоном удобно и даже в случае, если нужно купить какую-то мелочь.Во-первых, нет необходимости искать маленькие купюры или, что еще хуже, монеты, во-вторых, можно оплачивать без сдачи, не теряя времени.Бываю случаи, когда человек может забыть кошелек дома, но в этом случае на помощь приходит смартфон, который сейчас не забывает почти никто.Банк России отмечает, что доверие населения к банковским картам продолжает расти. Дебетовая карта стала наиболее популярным инструментом безналичного платежа (ее используют 72% респондентов). Далее следуют:• мобильный и онлайн-банк (26%)• кредитная карта (24%)• интернет-платежи (21%)• переводы со счета мобильного телефона (9%)• электронный кошелек (5%)Бесконтактные платежи с помощью банковской карты или смартфона известны 87% опрошенных. 40% респондентов используют банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (PayPass), 14% осуществляют платежи с помощью смартфонов.