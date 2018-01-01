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      Избавление от наличных: россияне массово отказываются от бумажных денег

      19.12 06:40Распечатать

      Фото: ИА PrimaMedia

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Россияне избавляются от наличных: они все чаще используют карты или другие способы оплаты своих покупок, причем за последние годы ситуация кардинально изменилась.

      В Центральном банке РФ отметили, что еще в 2010 г. доля тех, кто использует для оплаты товаров и услуг только бумажные деньги, составляла 65%, а на конец прошлого года их доля снизилась до 6%.

      В то же время около 70% опрошенных отметили, что пока не могут обойтись без наличных денег. Согласно данным регулятора граждане по-прежнему предпочитают иметь при себе определенную сумму бумажных денег в пределах от 300 до 1 тыс. руб.

      Банк России

      Причины выбора безналичной оплаты россияне объясняют отсутствием необходимости носить с собой большое количество банкнот и монет, безналичная оплата быстрее и проще, а также есть возможность участия в бонусных программах или получения скидок. Кроме того, некоторые респонденты отмечают, что сейчас можно вообще не брать с собой никакие средства платежей кроме смартфона.

      Стоит отметить, что безналичные платежи в России развиты даже больше, чем в той же Европе. Это не статистические данные, а наблюдения рядовых граждан. В России, в частности в Москве, платить картой можно практически везде. Доходит до того, что уличные музыканты просят переводить пожертвования на карту и просто ставят рядом с собой табличку с номером телефона.

      Банк России

      В докладе ЦБ отмечается, что сумма покупки, начиная с которой респонденты делают выбор в пользу безналичной оплаты, составила 1230 руб. Годом ранее она равнялась 1545 руб., а в 2012 г. - 2556 руб.

      На самом деле платить картой или смартфоном удобно и даже в случае, если нужно купить какую-то мелочь.

      Во-первых, нет необходимости искать маленькие купюры или, что еще хуже, монеты, во-вторых, можно оплачивать без сдачи, не теряя времени.

      Бываю случаи, когда человек может забыть кошелек дома, но в этом случае на помощь приходит смартфон, который сейчас не забывает почти никто.

      Банк России отмечает, что доверие населения к банковским картам продолжает расти. Дебетовая карта стала наиболее популярным инструментом безналичного платежа (ее используют 72% респондентов). Далее следуют:

      • мобильный и онлайн-банк (26%)

      • кредитная карта (24%)

      • интернет-платежи (21%)

      • переводы со счета мобильного телефона (9%)

      • электронный кошелек (5%)

      Бесконтактные платежи с помощью банковской карты или смартфона известны 87% опрошенных. 40% респондентов используют банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (PayPass), 14% осуществляют платежи с помощью смартфонов.

      Рубрики: ЦБ РФ, Статистика

      Метки: Россия, Банк России, ЦБ РФ, электронные платежи, банковские карты, безналичные платежи, наличные деньги, paypass

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