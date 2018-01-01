Онлайн-торговля: топ-10 самых дорогих компаний Китая

Китай давно стал лидером в области онлайн-торговли, а китайские компании, работающие в этой области, занимают ведущие места в мировых рейтингах и являются примером для подражания для компаний из других стран мира.

10. Meili Inc Стоимость бренда : 4,5 млрд юаней



Компании принадлежит платформа Mogu, с помощью которой клиенты могут приобрести модную одежду и обувь, а также другие товары повседневной необходимости. Meili замыкает десятку самых дорогих онлайн-ритейлеров Китая, стоимость бренда превышает 4 млрд юаней, или $643 млн. : 4,5 млрд юанейКомпании принадлежит платформа Mogu, с помощью которой клиенты могут приобрести модную одежду и обувь, а также другие товары повседневной необходимости. Meili замыкает десятку самых дорогих онлайн-ритейлеров Китая, стоимость бренда превышает 4 млрд юаней, или $643 млн.

9. Xiaohongshu Стоимость бренда : 5 млрд юаней



Xiaohongshu - китайский онлайн-ритейлер. Целевая аудитория Xiaohongshu – женщины, живущие в городах, в возрасте от 18 до 35 лет.



Общее число таких пользователей составляет более 80 млн человек.



Xiaohongshu — это в первую очередь платформа онлайн-коммерции. : 5 млрд юанейXiaohongshu - китайский онлайн-ритейлер. Целевая аудитория Xiaohongshu – женщины, живущие в городах, в возрасте от 18 до 35 лет.Общее число таких пользователей составляет более 80 млн человек.Xiaohongshu — это в первую очередь платформа онлайн-коммерции.

8. Vipshop Фото: YouTube Стоимость бренда : 7,5 млрд юаней



Vipshop - китайская компания, которая управляет сайтом электронной коммерции VIP.com.



Эксперты отмечают, что Vipshop сильнее всего пострадала от торгового конфликта между США и Китаем.



За последние полтора года акции компании потеряли 76%. : 7,5 млрд юанейVipshop - китайская компания, которая управляет сайтом электронной коммерции VIP.com.Эксперты отмечают, что Vipshop сильнее всего пострадала от торгового конфликта между США и Китаем.За последние полтора года акции компании потеряли 76%.

7. Yonghui Стоимость бренда : 12 млрд юаней



Ритейлер Yonghui был основан в 1995 г. Компания владеет около 500 супермаркетами по всей стране. : 12 млрд юанейРитейлер Yonghui был основан в 1995 г. Компания владеет около 500 супермаркетами по всей стране.

6. Suning Стоимость бренда : 21 млрд юаней



Suning является одним из крупнейших негосударственных ритейлеров в Китае. Компания имеет развитую сеть офлайн-магазинов и популярный сайт suning.com, ассортимент которого включает не только электронику и бытовую технику, но и продукты питания, бытовую химию и другие потребительские товары.



Головной офис Suning расположен в городе Нанкин, провинция Цзянсу. : 21 млрд юанейSuning является одним из крупнейших негосударственных ритейлеров в Китае. Компания имеет развитую сеть офлайн-магазинов и популярный сайт suning.com, ассортимент которого включает не только электронику и бытовую технику, но и продукты питания, бытовую химию и другие потребительские товары.Головной офис Suning расположен в городе Нанкин, провинция Цзянсу.

5. China Resources Стоимость бренда : 29,5 млрд юаней



China Resources — многопрофильный конгломерат, базирующийся в Гонконге (China Resources Building) и имеющий основные активы в Китае.



Компания владеет сетью магазинов по продаже художественных и ремесленных изделий, антиквариата, одежды и обуви Chinese Arts & Crafts. : 29,5 млрд юанейChina Resources — многопрофильный конгломерат, базирующийся в Гонконге (China Resources Building) и имеющий основные активы в Китае.Компания владеет сетью магазинов по продаже художественных и ремесленных изделий, антиквариата, одежды и обуви Chinese Arts & Crafts.

4. Pinduoduo Фото: chinadaily.com.cn Стоимость бренда : 51,5 млрд юаней



Pinduoduo – дискаунт-сервис в виде мобильного приложения, позволяющий покупателям объединяться для получения скидки, главным образом на потребительские товары и продукты питания.



Мобильное приложение Pinduoduo было запущено в сентябре 2015 г. и благодаря активной рекламной кампании быстро набрало популярность. : 51,5 млрд юанейPinduoduo – дискаунт-сервис в виде мобильного приложения, позволяющий покупателям объединяться для получения скидки, главным образом на потребительские товары и продукты питания.Мобильное приложение Pinduoduo было запущено в сентябре 2015 г. и благодаря активной рекламной кампании быстро набрало популярность.

3. JD Стоимость бренда : 100 млрд юаней



JD – один из лидеров на рынке электронной коммерции КНР в сегменте B2C. Штаб-квартира находится в Пекине.



В 2014 г. компания была зарегистрирована на фондовой бирже NASDAQ и стала самым крупным размещением года. JD.com имеет российское подразделение – торговую площадку JD.ru. : 100 млрд юанейJD – один из лидеров на рынке электронной коммерции КНР в сегменте B2C. Штаб-квартира находится в Пекине.В 2014 г. компания была зарегистрирована на фондовой бирже NASDAQ и стала самым крупным размещением года. JD.com имеет российское подразделение – торговую площадку JD.ru.

2. Taobao Стоимость бренда : 300 млрд юаней



Taobao - интернет-магазин, ориентированный на конечного потребителя. Сайт работает по системе C2C - форма электронной торговли, которая заключается в продаже товаров и услуг между потребителями. В данном случае сайт Taobao.com выступает в роли посредника между покупателем и продавцом.



Создан компанией Alibaba Group с целью облегчить проведение сделок между отдельными потребителями и широким диапазоном продавцов, такими как розничные и оптовые продавцы и др. : 300 млрд юанейTaobao - интернет-магазин, ориентированный на конечного потребителя. Сайт работает по системе C2C - форма электронной торговли, которая заключается в продаже товаров и услуг между потребителями. В данном случае сайт Taobao.com выступает в роли посредника между покупателем и продавцом.Создан компанией Alibaba Group с целью облегчить проведение сделок между отдельными потребителями и широким диапазоном продавцов, такими как розничные и оптовые продавцы и др.

1. Tmall Стоимость бренда: 320 млрд юаней



Tmall – лидер среди китайских ритейлеров. Это онлайн-платформа, специализирующаяся на продаже оригинальных товаров от официальных магазинов. Tmall входит в группу компаний Alibaba. 320 млрд юанейTmall – лидер среди китайских ритейлеров. Это онлайн-платформа, специализирующаяся на продаже оригинальных товаров от официальных магазинов. Tmall входит в группу компаний Alibaba.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Эксперты Hurun Research Institute опубликовали список самых дорогих компаний Китая, работающих в сфере онлайн-торговли.Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих компаниях.