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      Онлайн-торговля: топ-10 самых дорогих компаний Китая

      19.12 06:30Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Китай давно стал лидером в области онлайн-торговли, а китайские компании, работающие в этой области, занимают ведущие места в мировых рейтингах и являются примером для подражания для компаний из других стран мира.

      Эксперты Hurun Research Institute опубликовали список самых дорогих компаний Китая, работающих в сфере онлайн-торговли.

      Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих компаниях.

      10. Meili Inc

      Стоимость бренда: 4,5 млрд юаней

      Компании принадлежит платформа Mogu, с помощью которой клиенты могут приобрести модную одежду и обувь, а также другие товары повседневной необходимости. Meili замыкает десятку самых дорогих онлайн-ритейлеров Китая, стоимость бренда превышает 4 млрд юаней, или $643 млн.

      9. Xiaohongshu

      Стоимость бренда: 5 млрд юаней

      Xiaohongshu - китайский онлайн-ритейлер. Целевая аудитория Xiaohongshu – женщины, живущие в городах, в возрасте от 18 до 35 лет.

      Общее число таких пользователей составляет более 80 млн человек.

      Xiaohongshu — это в первую очередь платформа онлайн-коммерции.

      8. Vipshop

      Фото: YouTube

      Стоимость бренда: 7,5 млрд юаней

      Vipshop - китайская компания, которая управляет сайтом электронной коммерции VIP.com.

      Эксперты отмечают, что Vipshop сильнее всего пострадала от торгового конфликта между США и Китаем.

      За последние полтора года акции компании потеряли 76%.

      7. Yonghui

      Стоимость бренда: 12 млрд юаней

      Ритейлер Yonghui был основан в 1995 г. Компания владеет около 500 супермаркетами по всей стране.

      6. Suning

      Стоимость бренда: 21 млрд юаней

      Suning является одним из крупнейших негосударственных ритейлеров в Китае. Компания имеет развитую сеть офлайн-магазинов и популярный сайт suning.com, ассортимент которого включает не только электронику и бытовую технику, но и продукты питания, бытовую химию и другие потребительские товары.

      Головной офис Suning расположен в городе Нанкин, провинция Цзянсу.

      5. China Resources

      Стоимость бренда: 29,5 млрд юаней

      China Resources — многопрофильный конгломерат, базирующийся в Гонконге (China Resources Building) и имеющий основные активы в Китае.

      Компания владеет сетью магазинов по продаже художественных и ремесленных изделий, антиквариата, одежды и обуви Chinese Arts & Crafts.

      4. Pinduoduo

      Фото: chinadaily.com.cn

      Стоимость бренда: 51,5 млрд юаней

      Pinduoduo – дискаунт-сервис в виде мобильного приложения, позволяющий покупателям объединяться для получения скидки, главным образом на потребительские товары и продукты питания.

      Мобильное приложение Pinduoduo было запущено в сентябре 2015 г. и благодаря активной рекламной кампании быстро набрало популярность.

      3. JD

      Стоимость бренда: 100 млрд юаней

      JD – один из лидеров на рынке электронной коммерции КНР в сегменте B2C. Штаб-квартира находится в Пекине.

      В 2014 г. компания была зарегистрирована на фондовой бирже NASDAQ и стала самым крупным размещением года. JD.com имеет российское подразделение – торговую площадку JD.ru.

      2. Taobao

      Стоимость бренда: 300 млрд юаней

      Taobao - интернет-магазин, ориентированный на конечного потребителя. Сайт работает по системе C2C - форма электронной торговли, которая заключается в продаже товаров и услуг между потребителями. В данном случае сайт Taobao.com выступает в роли посредника между покупателем и продавцом.

      Создан компанией Alibaba Group с целью облегчить проведение сделок между отдельными потребителями и широким диапазоном продавцов, такими как розничные и оптовые продавцы и др.

      1. Tmall

      Стоимость бренда: 320 млрд юаней

      Tmall – лидер среди китайских ритейлеров. Это онлайн-платформа, специализирующаяся на продаже оригинальных товаров от официальных магазинов. Tmall входит в группу компаний Alibaba.

      Рубрики: Компании

      Метки: Китай, рейтинг, компании, онлайн-ритейл, онлайн-шопинг

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