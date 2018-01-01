Минкомсвязи сообщило о переносе аукционов по 5G

По словам замглавы ведомства, распределять частоты планирует в III квартале 2020 г.

Фото: Flickr

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Аукционы по распределению диапазонов вещания для сетей 5G планируется перенести со II на III квартал следующего года. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, такая задержка стала следствием изменения параметров выставляемых на торги полос."Если сложить все необходимые процедуры, включая формирование конкурсных условий, к сожалению, получается не ранее III квартала. Если бы мы успели в ноябре принять решение на ГКРЧ, тогда бы был II квартал", - рассказал агентству Иванов.По новому замыслу, вместо федеральной распродажи в каждом регионе для инвесторов проведут собственный аукцион с единообразными лотами - по 200 МГц каждый."Дело в том, что там не очень симметричная ситуация: один лот - 250 МГц, другой – 400 МГц, это не совсем правильно. Я думаю, что правильно было бы два раза по 200 МГц сделать на каждый регион. Сейчас обсуждаем окончательно решение. Я думаю, что так и сделаем: два раза по 200 МГц", - пояснил чиновник.Окончательное решение, как ожидается, будет принято 24 декабря на заседании Госкомиссии по радиочастотам. Ранее стало известно о создании российского оборудования для сетей связи пятого поколения. Совместными разработками в этом чувствительном для технологического сектора вопросе займутся МТС, "Сколтех", а также "дочка" "Ростеха" и АФК "Система" - компания "Элемент".