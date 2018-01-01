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      Лучшие новогодние ярмарки России

      19.12 07:00Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких городах проходят самые интересные новогодние и рождественские ярмарки.

      1. Фестиваль "Путешествие в Рождество", 34,48%

      Самый масштабный зимний праздник Европы и самый популярный фестиваль "Московских сезонов" – "Путешествие в Рождество".

      В наступающем сезоне он пройдет с 13 декабря по 12 января. Фестивальные площадки – их в этом году будет порядка 40 – раскинутся по всей столице (в центре, в округах и в городских парках).

      Посетителей ждут увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и широкий выбор сувениров. Гостей ждут ледовые балеты, рождественские ярмарки и открытые тренировки по зимним видам спорта.

      2. Петербургская рождественская ярмарка, 17,24%

      Фото:YouTube

      Главная рождественская ярмарка Санкт-Петербурга раскинулась в центре на Манежной площади и Малой Садовой улице. Она проработает до 13 января 2020 г.

      Вход на территорию проведения ярмарки с возможностью полюбоваться концертной программой, световым шоу, катанием на коньках и каруселях совершенно бесплатный для всех посетителей.

      Кроме широкого ассортимента подарков и всевозможных вкусностей здесь публику ожидают выступления артистов и музыкантов, а также аттракционы, показы фильмов и, конечно, каток.

      3. Ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, 10,34%

      Фото: "Афиша Казани"

      Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной традиционно соберет вокруг центральной елки милые домики с подарками, сувенирами и сладостями.

      Здесь можно отправить письмо своим родным и близким, купить валенки и теплые шерстяные изделия, полакомиться яблочками из карамели, купить косметику ручной работы, статуэтки, елочные игрушки, открытки, подарочные наборы и еще много всего.

      4. Ярмарка в Рязани, 10,34%

      Новогодняя ярмарка в Рязани также набрала 10,34% голосов, как и ярмарка на Кремлевской набережной в Казани и ярмарка в Севастополе.

      5. Ярмарка в Севастополе, 10,34%

      На ярмарке будут продаваться не только продукты, но и елочные игрушки, новогодние украшения. Так, специальными гостями ярмарки станут несколько российских заводов, которые изготавливают елочные игрушки по советским стандартам.

      Ярмарка "Предновогодняя" разместится на той же площадке, где в ноябре проходила сезонная ярмарка "Урожай": в Гагаринском районе, на пересечении улиц Героев Бреста и Борисова.

      6. Горьковская ярмарка в Нижнем Новгороде, 6,9%

      С 28 декабря на главной площади города начнутся большие массовые гулянья. Фестиваль с музыкальными развлекательными программами "Горьковская елка" будет проходить в течение 12 дней.

      Все это время площадка фестиваля будет работать уже до 22:00.

      7. "Рождественская сказка" в Вологде, 6,9%

      "Рождественская сказка" в Вологде пройдет с 30 декабря по 8 января. Праздничные мероприятия будут организованы на площадках в разных районах города.

      "Рождественская сказка" по традиции начнется с зажжения огней на главной новогодней елке на площади Революции.

      В этом году Деду Морозу помогут артисты московского уличного театра "Огненные люди".

      8. Ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, 3,45%

      В этом году в Ледовом городке можно покататься на коньках на специально оборудованном корте, прокатиться на аттракционах, посмотреть шоу и концерты, фейерверки и скульптуры.

      Сам городок вместе с ярмаркой открывается 28 декабря. В этот же день заработает и большая ярмарка — обычно здесь продают украшения и подарки, сувениры и сладости и даже ледянки для тех, кто на горку пришел, а ледянку забыл.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, рейтинг, Новый год, города, ярмарки

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