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      ЦБ Японии сохранил параметры монетарной политики

      19.12 09:37Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений, поскольку правительственный пакет стимулов и прогресс в торговых переговорах между США и Китаем улучшили экономические перспективы.

      Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

      Как и ожидалось, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

      Регулятор пообещал продолжать свою масштабную программу скупки активов.

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      В заявлении центробанка отмечается, что экономика Японии умеренно растет, хотя есть некоторые признаки слабости экспорта, производства и деловых настроений после серии стихийных бедствий в стране, а также из-за слабого внешнего спроса.

      Тем не менее опасения относительно мировой экономики несколько ослабли на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также победы Бориса Джонсона на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, которая снижает риск "жесткого" Brexit.

      Банк Японии повторил, что "примет дополнительные меры по смягчению [денежно-кредитной политики], если возникнет большая вероятность того, что импульс к достижению цели ценовой стабильности будет потерян".

      В то же время Банк Японии предложил более мрачную оценку обрабатывающей промышленности, чем на заседании в октябре.

      "Промышленное производство падает в основном из-за стихийных бедствий", - заявил регулятор.

      Как сообщали "Вести.Экономика", японский индекс Танкан, оценивающий настроения среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале снизился четвертый квартал подряд и достиг самого низкого уровня с I квартала 2013 г. Настроения в сфере услуг также ухудшились после повышения налога с продаж с 1 октября.

      Третья по величине экономика мира сталкивается с растущим понижательным давлением на фоне торговой войны между США и Китаем и ослабления глобального спроса. Экспорт Японии в ноябре снизился 12-й месяц подряд.

      Власти Японии в декабре представили пакет фискального стимулирования на сумму 13,2 трлн иен ($122 млрд), чтобы поддержать рост экономики.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Банк Японии, процентные ставки, денежно-кредитная политика

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