Порадовать в долг: россияне берут микрозаймы на подарки

Во второй декаде декабря рынок микрофинансирования начинает фиксировать рост из-за пика подготовки к праздникам.

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Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".В преддверии новогодних праздников россиян начали привлекать микрозаймы на подарки и развлечения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на финансовый маркетплейс "Юником 24"."В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% - на новогодний стол, 10% - на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% - на другие нужды, среди которых - покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и так далее", - цитирует агентство исследование сервиса.По словам аналитиков, декабрьский рост спроса на займы - традиционное явление, причем пика он достигает во второй декаде месяца, когда подготовка к праздникам в самом разгаре."Именно за этот период, по предварительным прогнозам, россияне оформят в микрофинансовых организациях почти половину от всех декабрьских займов - 1,7-1,8 млн на общую сумму 18 млрд руб.", - пишет агентство со ссылкой на экспертов."Всего в декабре будет выдано более 3,2 млн займов на общую сумму 33-34 млрд руб. против 2,8 млн в декабре 2018 г. на сумму 30-31 млрд руб.", - говорится в исследовании. При этом, по мнению экспертов, на новогодние нужды придется 30-40% займов.