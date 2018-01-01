Россияне стали больше тратить на детские новогодние подарки

Нынешние расходы на треть превышает прошлогодние.

Фото: PxHere

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров, в среднем россияне готовы потратить на подарки для детей 1,6 тыс. руб. без учета сладостей. Годом ранее расходы были на 33% ниже - 1,2 тыс. руб. Кроме того, как посчитали в "Платформе ОФД", на наборы сладостей уходит в среднем 650 руб."В нынешнем году экономические показатели в нашем сегменте лучше: мы видим, что покупатели увеличили свои траты на товары для детей относительно прошлого сезона. Торговые операторы зафиксировали этот тренд еще в период осенних продаж, когда реализация продукции выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился средний чек при онлайн-покупках, он вырос на 15% и составил более 1,5 тыс. рублей", - рассказала изданию президент АИДТ Антонина Цицулина.Мальчикам, по данным ассоциации, чаще всего дарят квадрокоптеры, роботов и "потомков" оловянных солдатиков - коллекционные фигурки героев. Кроме того, популярны детская электроника, уличные игрушки, настольные игры и фантастическое оружие. Девочкам покупают коллекционных кукол, игрушечных персонажей мультфильмов, инновационные материалы для творчества, кукольные домики и одежда, мягкие игрушки и экспериментальные наборы, например "Юный химик".При этом, как уточнили в "Детском мире", родители чаще ориентируются на стоимость подарка, а не на производителя: бренд имеет второстепенное значение.По данным "Платформы ОФД", самые популярные подарки - сладости, новогодние наборы для творчества и игрушки в виде символа наступающего года или новогодних персонажей. При этом средний чек на сладкий подарок за год вырос на 8% до 650 руб. Расходы на наборы для творчества остались прежними - около 740 руб., на игрушки тратится в среднем 720 руб., что на 12% больше, чем в прошлом году.