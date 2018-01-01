Дональд Трамп и 5 политиков современности, которым объявили импичмент

Палата представителей Конгресса США проголосовала "за" по обеим статьям — о злоупотреблении властью и препятствии расследованию.



Голоса разделились четко по партийному признаку: все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.



Сам Дональд Трамп эту новость встретил в Мичигане, где проводил предвыборный митинг.



"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии, — заявил он. — Вы видели мои рейтинги за последние недели? Я три месяца назад заявил, что буду баллотироваться в президенты вновь. Если бы я этого не объявил, то и этого дурацкого разбирательства с импичментом не было бы. Демократы старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу".



Теперь голосование по импичменту будет направлено в верхнюю палату Конгресса США — сенат. И Дональд Трамп уверен, что здесь его полностью оправдают, хотя бы потому, что в сенате большинство кресел принадлежит республиканцам.



Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.



Дональд Трамп не единственный политический лидер, которому объявляют импичмент за последние годы.



Ниже мы расскажем о главах государств, которые были отстранены от занимаемой должности в результате импичмента в течение последних лет. Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Голоса разделились четко по партийному признаку: все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.Сам Дональд Трамп эту новость встретил в Мичигане, где проводил предвыборный митинг."Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии, — заявил он. — Вы видели мои рейтинги за последние недели? Я три месяца назад заявил, что буду баллотироваться в президенты вновь. Если бы я этого не объявил, то и этого дурацкого разбирательства с импичментом не было бы. Демократы старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу".Теперь голосование по импичменту будет направлено в верхнюю палату Конгресса США — сенат. И Дональд Трамп уверен, что здесь его полностью оправдают, хотя бы потому, что в сенате большинство кресел принадлежит республиканцам.Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.Дональд Трамп не единственный политический лидер, которому объявляют импичмент за последние годы.Ниже мы расскажем о главах государств, которые были отстранены от занимаемой должности в результате импичмента в течение последних лет.

Лусио Гутьеррес, Эквадор Фото: Focus Ecuador



В апреле 2005 г. в стране начались массовые манифестации с призывом к отстранению Гутьерреса. 15 апреля им было введено чрезвычайное положение.



Армия отказалась следить за соблюдением ЧП. 20 апреля Национальный конгресс своим решением отстранил его от власти и передал полномочия вице-президенту Альфредо Паласио Гонсалесу.



Гутьеррес попытался бежать из страны, но из-за захвата аэропорта военными укрылся на территории бразильского посольства, откуда вскоре бежал за границу Лусио Гутьеррес — президент Эквадора с 15 января 2003 г. по 20 апреля 2005 г., руководитель Хунты национального спасения в 2000 г.В апреле 2005 г. в стране начались массовые манифестации с призывом к отстранению Гутьерреса. 15 апреля им было введено чрезвычайное положение.Армия отказалась следить за соблюдением ЧП. 20 апреля Национальный конгресс своим решением отстранил его от власти и передал полномочия вице-президенту Альфредо Паласио Гонсалесу.Гутьеррес попытался бежать из страны, но из-за захвата аэропорта военными укрылся на территории бразильского посольства, откуда вскоре бежал за границу

Роландас Паксас, Литва



30 октября 2003 г. департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы передал руководству сейма документы, которые, по мнению ДГБ, свидетельствовали о связях окружения Роландаса Паксаса с "международной преступностью".



3 ноября того же года Генеральная прокуратура Литвы допросила руководителя авиаремонтного холдинга Avia Baltika Юрия Борисова, который в 2002 г. в качестве спонсора выделил $400 тыс. на предвыборную кампанию Паксаса.



1 декабря 2003 г. временная комиссия сейма пришла к выводу, что Паксас может находиться "под влиянием ряда лиц", в том числе Юрия Борисова, что "создает угрозу национальной безопасности" страны. 18 декабря 2003 г. сейм создал комиссию по расследованию фактов, которые могли бы стать основанием для вынесения президенту импичмента.



31 марта 2004 г. Конституционный суд Литвы признал, что Роландас Паксас трижды нарушил Конституцию ЛР тем, что незаконно предоставил гражданство Юрию Борисову, не обеспечил сохранность государственной тайны и оказал давление на принятие решений частными лицами и компаниями.



6 апреля 2004 г. досрочно отрешен сеймом от должности за грубые нарушения Конституции Литовской Республики и президентской присяги. Роландас Паксас, в частности, обвинялся в том, что он сообщил Юрию Борисову о прослушивании его телефонных переговоров литовскими спецслужбами.



25 октября Вильнюсский окружной суд не нашел в действиях Роландаса Паксаса состава преступления и полностью его оправдал. Роландас Паксас — литовский политический деятель, Президент Литовской Республики с 26 февраля 2003 г. до 6 апреля 2004 г.; премьер-министр Литовской республики в 1999 и в 2000—2001 гг., первый руководитель европейского государства, устраненный с поста в результате импичмента.30 октября 2003 г. департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы передал руководству сейма документы, которые, по мнению ДГБ, свидетельствовали о связях окружения Роландаса Паксаса с "международной преступностью".3 ноября того же года Генеральная прокуратура Литвы допросила руководителя авиаремонтного холдинга Avia Baltika Юрия Борисова, который в 2002 г. в качестве спонсора выделил $400 тыс. на предвыборную кампанию Паксаса.1 декабря 2003 г. временная комиссия сейма пришла к выводу, что Паксас может находиться "под влиянием ряда лиц", в том числе Юрия Борисова, что "создает угрозу национальной безопасности" страны. 18 декабря 2003 г. сейм создал комиссию по расследованию фактов, которые могли бы стать основанием для вынесения президенту импичмента.31 марта 2004 г. Конституционный суд Литвы признал, что Роландас Паксас трижды нарушил Конституцию ЛР тем, что незаконно предоставил гражданство Юрию Борисову, не обеспечил сохранность государственной тайны и оказал давление на принятие решений частными лицами и компаниями.6 апреля 2004 г. досрочно отрешен сеймом от должности за грубые нарушения Конституции Литовской Республики и президентской присяги. Роландас Паксас, в частности, обвинялся в том, что он сообщил Юрию Борисову о прослушивании его телефонных переговоров литовскими спецслужбами.25 октября Вильнюсский окружной суд не нашел в действиях Роландаса Паксаса состава преступления и полностью его оправдал.

Фернандо Луго, Парагвай



17 апреля 1994 г. стал епископом епархии Сан-Педро, расположенной в самом бедном районе страны, и был прозван "епископом бедных". 11 января 2005 г. сложил с себя сан, чтобы прийти в политику.



22 июня 2012 г. Сенат Парагвая объявил импичмент Луго в связи со стычкой полиции с безземельными крестьянами, что было объявлено оппозицией следствием проводимой президентом земельной реформы. Президентом стал вице-президент Федерико Франко. Фернандо Луго — парагвайский политик и церковный деятель. Президент Парагвая в период с 2008 по 2012 гг.17 апреля 1994 г. стал епископом епархии Сан-Педро, расположенной в самом бедном районе страны, и был прозван "епископом бедных". 11 января 2005 г. сложил с себя сан, чтобы прийти в политику.22 июня 2012 г. Сенат Парагвая объявил импичмент Луго в связи со стычкой полиции с безземельными крестьянами, что было объявлено оппозицией следствием проводимой президентом земельной реформы. Президентом стал вице-президент Федерико Франко.

Дилма Русеф, Бразилия



В ходе расследования, начатого в 2014 г., сторона обвинения заявила, что после прихода к власти президента Бразилии Лула да Силва была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для нефтяной компании Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей "Партии трудящихся" на финансирование ее кампаний и лично политикам.



В заявлении полиции Лула да Силва назван одним из главных выгодополучателей этой коррупционной схемы. Расследование привело на скамью подсудимых многих руководителей строительных компаний, топ-менеджеров Petrobras и ряд политиков, часть из них получила длительные тюремные сроки.



Скандал затронул Дилму Русеф, так как она занимала в 2003-2010 гг. пост председателя совета директоров Petrobras, хотя она отрицает, что знала о нарушениях.



В сентябре 2015 г. оппозиция обвинила Русеф в нарушении налогового законодательства и финансовых махинациях с госсредствами в ходе ее избирательной кампании в 2014 г. В декабре 2015 г. по требованию оппозиционных партий парламент запустил процедуру импичмента против Русеф.



В августе 2016 г. Специальная комиссия сената приняла решение об импичменте и передала его на утверждение пленума сената. 31 августа 2016 г. решением Сената Бразилии была окончательно отстранена от должности президента. Дилма Русеф — бразильский политик, Президент Бразилии с 1 января 2011 г. по 31 августа 2016 г. Отстранена от власти путем импичмента 31 августа 2016 г.В ходе расследования, начатого в 2014 г., сторона обвинения заявила, что после прихода к власти президента Бразилии Лула да Силва была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для нефтяной компании Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей "Партии трудящихся" на финансирование ее кампаний и лично политикам.В заявлении полиции Лула да Силва назван одним из главных выгодополучателей этой коррупционной схемы. Расследование привело на скамью подсудимых многих руководителей строительных компаний, топ-менеджеров Petrobras и ряд политиков, часть из них получила длительные тюремные сроки.Скандал затронул Дилму Русеф, так как она занимала в 2003-2010 гг. пост председателя совета директоров Petrobras, хотя она отрицает, что знала о нарушениях.В сентябре 2015 г. оппозиция обвинила Русеф в нарушении налогового законодательства и финансовых махинациях с госсредствами в ходе ее избирательной кампании в 2014 г. В декабре 2015 г. по требованию оппозиционных партий парламент запустил процедуру импичмента против Русеф.В августе 2016 г. Специальная комиссия сената приняла решение об импичменте и передала его на утверждение пленума сената. 31 августа 2016 г. решением Сената Бразилии была окончательно отстранена от должности президента.