ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Обзор рынка: консолидационный сценарий

      19.12 09:17Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". В среду высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправленно. Акции ТМК (TRMK) подорожали на 8,7% после одобрения регулятором сделки покупки американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars концерном Tenaris за $1,2 млрд. Сбербанк (SBER) подорожал на 1,9%: поводом к оживлению могли стать сообщения об активизации обсуждения возможности снижения доли ЦБ РФ в капитале банка. Тем временем акции Мосбиржи (MOEX) подешевели на 1,6%, ММК (MAGN) – на 1,4%, АФК "Система" (AFKS) – на 0,9%, "Аэрофлота" (AFLT) – на 0,7%.

      Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Мегионнефтегаза" (MFGS) подорожали на 5,6%, ДВМП (FESH) – на 5,4%, "Распадской" (RASP) – на 4,2%, "ТНС Энерго" (TNSE) – на 3,2%.

      Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдаются некоторая коррекция вниз.

      В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. В то время как тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM остается восходящим, на развитых рынках появились признаки сокращения активности покупателей, что связано отчасти с сезонным фактором (приближается католическое Рождество), отчасти – с одобрением палатой представителей объявления импичмента президенту Д. Трампу (впрочем, одобрение этого решения сенатом, контролируемым республиканцами, маловероятно). На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация вблизи отметки 62,5 по паре доллар/рубль.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить