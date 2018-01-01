Обзор рынка: консолидационный сценарий

В среду высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправленно. Акции ТМК (TRMK) подорожали на 8,7% после одобрения регулятором сделки покупки американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars концерном Tenaris за $1,2 млрд. Сбербанк (SBER) подорожал на 1,9%: поводом к оживлению могли стать сообщения об активизации обсуждения возможности снижения доли ЦБ РФ в капитале банка. Тем временем акции Мосбиржи (MOEX) подешевели на 1,6%, ММК (MAGN) – на 1,4%, АФК "Система" (AFKS) – на 0,9%, "Аэрофлота" (AFLT) – на 0,7%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Мегионнефтегаза" (MFGS) подорожали на 5,6%, ДВМП (FESH) – на 5,4%, "Распадской" (RASP) – на 4,2%, "ТНС Энерго" (TNSE) – на 3,2%.Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдаются некоторая коррекция вниз.В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. В то время как тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM остается восходящим, на развитых рынках появились признаки сокращения активности покупателей, что связано отчасти с сезонным фактором (приближается католическое Рождество), отчасти – с одобрением палатой представителей объявления импичмента президенту Д. Трампу (впрочем, одобрение этого решения сенатом, контролируемым республиканцами, маловероятно). На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация вблизи отметки 62,5 по паре доллар/рубль.