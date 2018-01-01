В резиденцию Трампа пыталась проникнуть китаянка

Женщину обвиняют в незаконном проникновении. Кроме того, у нее истек срок визы.

Фото: Rubis.us

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго, расположенная в Палм-Бич во Флориде, стала настоящим магнитом для уроженок КНР. По информации AP, на территорию поместья пыталась попасть уже вторая за год китаянка.56-летняя Цзин Лу была задержана сотрудниками правоохранительных органов по обвинению в незаконном проникновении. Как сообщил представитель полицейского департамента Палм-Бич, женщину заметили на территории клуба и попросили уйти."Она вернулась и начала фотографировать, в это время полицейское отделение Палм-Бич отреагировало и взяло ее под стражу", - цитирует Miami Herald представителя полиции Майкла Огродника.Позже полицейские выяснили, что Цзин Лу незаконно находится не только на территории резиденции, но и в США вообще: у нее истек срок действия визы. Женщину поместили под стражу.В апреле этого года СМИ сообщили попытке другой уроженки КНР попасть в поместье Трампа, где он проводит большую часть своих выходных. Женщина с целым арсеналом гаджетов (4 мобильных телефона, флеш-накопитель с вредоносным ПО), а также двумя паспортами, пыталась прорваться в Мар-а-Лаго. Полиции она заявила, что просто хотела подружиться с американским лидером.