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      Экономика Японии, возможно, уже находится в рецессии

      19.12 12:21Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Экономика Японии, возможно, уже находится в состоянии умеренной рецессии и восстановится лишь незначительно в следующем году, что заставит центральный банк сохранить масштабные стимулы, заявил бывший главный экономист Банка Японии Хидео Хаякава. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

      По словам Хаякавы, учитывая, что возможности для стимулирования истощаются, Банк Японии, вероятно, воздержится от расширения стимулов, если внешний или рыночный шок не нанесет более серьезный удар по экономике. В то же время продолжительная экономическая стагнация помешает центральному банку нормализовать денежно-кредитную политику в ближайшее время.

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      "С учетом того, что инфляция очень далека от целевого показателя Банка Японии в 2%, Банк Японии не сможет в ближайшее время сократить стимулирование, - сказал Хаякава, ныне старший экономист частного аналитического центра Fujitsu Research Institute. - Лучшее, что он, вероятно, может сделать, - это проводить "скрытую" нормализацию или продолжать спокойно сокращать покупки активов".

      "Совершенно очевидно, что Япония уже находится в легкой рецессии, - добавил Хаякава. - Экономика восстановится где-то в первой половине следующего года, но таким незначительным образом, что очень немногие в обществе почувствуют это".

      Как сообщали "Вести.Экономика", в четверг Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений, поскольку правительственный пакет стимулов и прогресс в торговых переговорах между США и Китаем улучшили экономические перспективы.

      Поступающие данные подчеркивают растущее внешнее давление на третью по величине экономику мира. Экспорт Японии в ноябре снизился 12-й месяц подряд.

      Аналитики опасаются, что скачок расходов бизнеса и домохозяйств, наблюдавшийся перед октябрьским повышением налога с продаж, сменится ослаблением спроса в ближайшие месяцы. Снижение экспорта повышает риск сокращения ВВП в IV квартале.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, рецессия, Банк Японии, денежно-кредитная политика

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