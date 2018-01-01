В России ожидают сокращения производства шампанского в 2-3 раза

Производство шампанского в России может резко сократиться из-за нового закона о виноделии, сообщили "Ведомостям" президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов и гендиректор "Игристых вин" Юрий Дудко. Эти компании производят 50% игристого вина в России.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Законопроект Госдума приняла в среду сразу во втором и третьем чтениях, в нем содержится запрет на использование при производстве импортного вина, винограда и сусла и предусмотрена маркировка на этикетке и контрэтикетке "виноградосодержащих напитков" крепостью до 22% "Не является вином", занимающая не меньше 20% площади; такая же надпись должна содержаться и при выкладке в магазинах.Вино из 100% российского винограда сможет называться "Вино России" и будет выделяться при продаже в розничных магазинах. В силу закон вступит через 180 дней.Закон прежде всего ударит по производству игристых вин – в России недостаточно собственного виноматериала, объясняет Дудко. По данным таможни, в 2018 г. импортировано 12 млн дал виноматериалов. 25% импорта пришлось на "Игристые вина", 19% – на "Абрау-Дюрсо", по данным ЦИФРРА.У "Абрау-Дюрсо" около 60% продукции делается из импортного виноматериала, у "Игристых вин" – почти 100%. "Мы сможем называть продукт только "виноградосодержащим напитком" с большой надписью на этикетке "Не является вином". Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться "вином". Это по меньшей мере несправедливо, по большей – неконкурентоспособно", – отметил Титов.Запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в 2-3 раза, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Его место на полке займет дешевый импорт, согласен Попович.Спрос действительно может упасть, предупреждает представитель АКОРТ (объединяет крупнейшие розничные сети) Илья Власенко. Потребитель не станет покупать винные напитки по цене вина, уверяет Андрей Тетерин, гендиректор "Командора", крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети. Игристое стоит 200-300 руб. за бутылку, а винный напиток Santo Stefano – 169 руб.Надо минимум 10 лет, чтобы обеспечить Россию своим виноградом, считает Титов.Его беспокоит и другое положение закона: поддержку получат те, кто использует только отечественные саженцы. Но половина саженцев в России импортные, знает Попович. Чтобы заменить их российскими, нужно 3-5 лет. Часть виноградарей просто перестанет сажать виноград, предупреждает он. "Чтобы получить субсидии, все будут усиленно искать российские саженцы, а они могут и не прижиться. Субсидии – очень важный элемент засадки, выращивание винограда – глубоко нерентабельная история", – объясняет Титов.