Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,55-62,58 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,5725 руб., опустившись на 9,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 69,615 руб. - это на 2 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 6 коп. до 65,74 руб.Нефть торгуется в районе трехмесячных максимумов, поскольку прогресс в торговых переговорах между США и Китаем поддержал глобальные рынки.Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,1% и составила $66,22 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,02% до $60,86 за баррель.Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США накануне сообщило, что запасы нефти в стране за неделю по 13 декабря сократились на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли.