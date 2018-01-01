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      Количество россиян на бирже труда вырастет на 20%

      19.12 10:27Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, вырастет на 20% до 900 тыс. человек к 2021 г. с 750 тыс. в 2019 г., сообщается в прогнозе Минтруда баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 г.

      Фото: ТАСС

      В 2020 г. показатель вырастет до 800 тыс. безработных с 710 тыс. человек в 2018 г.

      При разработке прогноза за основу принят базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

      В рамках базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации прогнозируется ускорение темпов роста ВВП с 1,3% по итогам 2019 г. до 1,7% в 2020 г. В 2021-2022 гг. темп роста ВВП составит 3,1-3,2%.

      Ожидается, что по итогам 2019 г. численность безработных (по методологии МОТ) не превысит 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 г.

      На социально-экономическое развитие страны существенное влияние оказывают демографические тенденции, особенностью которых в последнее время является устойчивая тенденция старения населения, ухудшение возрастной структуры населения.

      Особенностью рынка труда в 2019 г. стала отрицательная динамика численности занятых в экономике (минус 400 тыс. человек по сравнению с 2018 г.), вызванная демографическими факторами. В последующие годы поддержку рынку труда окажет расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста. При этом в 2019 и 2020 гг. влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда будет минимальным. Приток в занятость населения, затронутого повышением пенсионного возраста, не вызовет напряжения на рынке труда благодаря практически равноценной убыли в этот период занятого населения в трудоспособном возрасте.

      Расширение границ трудоспособного возраста будет способствовать изменению структуры трудовых ресурсов, в которой будет снижаться удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста и увеличиваться удельный вес трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Наиболее выраженными эти изменения будут после 2021 г.

      В условиях экономического роста и соответствующем росте потребности в трудовых ресурсах ожидается преодоление отрицательной динамики занятости. Численность занятых, после стабилизации в 2019-2020 гг., с 2021 г. начнет увеличиваться и к концу прогнозного периода будет превышать значение 2018 г. примерно на 400 тыс. человек. Рост занятости при этом будет обеспечен не только вовлечением населения в экономическую деятельность, но и снижением уровня безработицы (с 4,6% в 2019 г. до 4,5% в 2022 г.).

      К концу прогнозного периода численность занятых увеличится практически во всех видах экономической деятельности, за исключением сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства; торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов; финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.

      Рубрики: Статистика

      Метки: безработица, Минтруд, экономика РФ

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