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      Китай освобождает от пошлин ряд американских товаров

      19.12 11:23Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Китай обнародовал новый список импортируемых из США товаров, освобожденных от пошлин, после того как Вашингтон и Пекин объявили о заключении торговой сделки "первой фазы".

      Фото: EPA-EFE/JASON LEE/POOL

      Освобождение от пошлин вступит в силу 26 декабря. Оно будет распространяться на шесть категорий товаров, включая белую нефть, полиэтилен высокой плотности и линейный полиэтилен низкой плотности.

      Освобождение будет действовать в течение одного года - до 25 декабря 2020 г. Стоимость импортных товаров, освобожденных от пошлин, не уточняется.

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      По данным источников Bloomberg, Китай будет предоставлять освобождения от пошлин покупателям сельскохозяйственной продукции США на более регулярной основе, после того как страны достигнут торгового соглашения "первой фазы". Это упростит для китайских компаний покупку американских товаров, которые все еще облагаются ответными пошлинами, и поможет Пекину выполнить свои обязательства в рамках торговой сделки с Вашингтоном.

      Как сообщали "Вести.Экономика", торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что торговая сделка "первой фазы" предполагает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года.

      Сделка, о которой было объявлено в пятницу, предусматривает снижение некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции.

      Подписание на министерском уровне торгового соглашения "первой фазы" запланировано на следующий месяц.

      6 декабря Министерство финансов КНР объявило, что Китай освободит от пошлин часть импортируемых из США соевых бобов и свинины. Это решение связано с заявками отдельных китайских компаний на импорт американских соевых бобов и свинины. В заявлении министерства не уточняются объемы поставок, освобожденных от пошлин.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, пошлины, освобождение от пошлин

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