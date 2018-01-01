ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Банки просят отменить отчетность по РСБУ

      19.12 10:27Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Требования для банков отчитываться по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) могут отменить в ближайшие два-три года, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью "Известиям".

      Многие российские компании переходят на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Кредитные организации поддерживают такой переход. Стандарты РСБУ приняты еще в конце 1990-х гг., часть из них дублирует друг друга, поэтому банки собирают столько данных, что их физически трудно изучить.

      В Ассоциации банков России (АБР) прошло заседание, на котором обсуждали возможность отмены отчетности по РСБУ для банков. Первым этот вопрос поставил представитель Сбербанка. По словам Аксакова, требования для банков отчитываться по РСБУ могут отменить в ближайшие три года. Для этого российские стандарты приблизят к стандартам МСФО.

      На заседании присутствовала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, которая удивлена тем, какой объем данных приходится собирать для передачи в ЦБ. В частности, есть формы, которые ЦБ ввел еще в 1998 г. Смысла в подаче этих форм уже нет, но кредитные организации их сдают. По словам Аксакова, Минфин также может перевести все российские компании на отчетность по МСФО.

      Минфин отметил, что не занимается стандартами бухучета кредитных и некредитных финансовых организаций. ЦБ пояснил, что проводит работу по оптимизации регуляторной нагрузки, в том числе рассматривает предложения по отчетности. В этом процессе участвуют и кредитные организации.

      ЦБ готов поддержать некоторые предложения банковского сообщества, например, те, которые касаются увеличения сроков представления отдельных форм отчетности, а также ухода от дублирования данных.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: ЦБ, Сбербанк, МСФО, РСБУ, Анатолий Аксаков

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить