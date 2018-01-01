Банки просят отменить отчетность по РСБУ

Требования для банков отчитываться по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) могут отменить в ближайшие два-три года, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью "Известиям".

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Многие российские компании переходят на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Кредитные организации поддерживают такой переход. Стандарты РСБУ приняты еще в конце 1990-х гг., часть из них дублирует друг друга, поэтому банки собирают столько данных, что их физически трудно изучить.В Ассоциации банков России (АБР) прошло заседание, на котором обсуждали возможность отмены отчетности по РСБУ для банков. Первым этот вопрос поставил представитель Сбербанка. По словам Аксакова, требования для банков отчитываться по РСБУ могут отменить в ближайшие три года. Для этого российские стандарты приблизят к стандартам МСФО.На заседании присутствовала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, которая удивлена тем, какой объем данных приходится собирать для передачи в ЦБ. В частности, есть формы, которые ЦБ ввел еще в 1998 г. Смысла в подаче этих форм уже нет, но кредитные организации их сдают. По словам Аксакова, Минфин также может перевести все российские компании на отчетность по МСФО.Минфин отметил, что не занимается стандартами бухучета кредитных и некредитных финансовых организаций. ЦБ пояснил, что проводит работу по оптимизации регуляторной нагрузки, в том числе рассматривает предложения по отчетности. В этом процессе участвуют и кредитные организации.ЦБ готов поддержать некоторые предложения банковского сообщества, например, те, которые касаются увеличения сроков представления отдельных форм отчетности, а также ухода от дублирования данных.