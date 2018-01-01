Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП на рынке еды и транспорта

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о завершении формирования партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений.

EPA - SERGEI ILNITSKY

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Сбербанк также сообщает о приобретении 36% в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 58,3% голосов Mail.ru Group.Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в АО "МФ Технологии" у АО "Газпромбанк" и госкорпорации "Ростех" и стал равноправным партнером в компании. Акционерный состав "МФ Технологии" в результате сделки: "МегаФон" — 45%, Сбербанк — 36%, "Ростех" — 10%, USM Holdings — 9%.Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.Сбербанк и Mail.ru Group завершили формирование партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений.Стороны получили равные доли в совместном предприятии, при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, были получены.Стороны внесут в платформу активы (комплементарные сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды), а также денежные средства в совокупном размере до 64,6 млрд руб. при достижении целевых показателей бизнес-плана до ноября 2020 г.По оценкам сторон, инвестиции в совместное предприятие достаточны для реализации текущих бизнес-планов платформы и ее выхода на безубыточность. При этом стороны не исключают возможности привлечения дополнительных партнеров для развития платформы в будущем.Детали сделки:● Доля СП в "Ситимобил" в результате реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу I квартала 2020 г. Миноритарными акционерами "Ситимобила" остаются "МегаФон" и основатель сервиса Арам Аракелян.● Стороны договорились о консолидации 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), включающей платформу ERP для ресторанного бизнеса r-keeper. В результате консолидации текущие партнеры Сбербанка по SberFood — Rambler Group и GHP Group — получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%.● Стороны внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет" и другие комплементарные активы. Стороны договорились, что совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний.● СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 млрд руб. инвестиций на момент закрытия. В случае достижения KPI будут произведены дополнительные вложения до 17,6 млрд руб. Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб.Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и Mail.ru Group, а также один независимый директор.Стороны договорились, что должность председателя совета директоров совместного предприятия предполагает ежегодную ротацию: первым председателем совета директоров будет избран Борис Добродеев, через год его сменит представитель Сбербанка.Руководить входящими в совместное предприятие компаниями продолжат текущие команды менеджмента.Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка: "У нас получилось быстро финализировать сложную сделку, в которой участвовало большое количество сторон и разных активов. Хочу поблагодарить всех наших партнеров по этим сделкам за конструктивный и профессиональный подход к решению сложных задач, стоявших перед нами. Мы рады, что завершены все юридические формальности. Наши команды уже успели реализовать целую серию интеграционных проектов, которые позволят обогатить клиентский опыт, сделать для огромного числа людей наши сервисы удобными и незаменимыми. Мы рассчитываем, что продукты и сервисы нашей совместной О2О-платформы станут лидерами предпочтений россиян".Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group: "Мы начали сотрудничать со Сбербанком еще до закрытия сделки — и увидели отличные результаты. Мы рады перейти на новый этап партнерства, который позволит нам полностью использовать синергии обеих экосистем. Мы договорились о том, что и Mail.ru Group, и Сбербанк вложат в развитие новой O2O-платформы всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе. Уверен, что совместная концентрация усилий даст кумулятивный эффект и мы сможем предоставить пользователям и партнерам платформу с лучшими условиями на рынке и с самым широким выбором сервисов".