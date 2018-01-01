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      России советуют активнее изымать незаконное имущество чиновников и политиков

      19.12 11:20Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, сообщается в рекомендациях группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

      Мера конфискации активов должна применяться активнее, если законность владения ими не подтверждается, также должен быть расширен перечень изымаемого, отмечается в отчете FATF, который цитирует "КоммерсантЪ".

      Чиновники и политики должны декларировать доходы, но в случае расхождения с расходами изъятие незаконного имущества часто не проводится.

      Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил в начале декабря 2019 г. глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации.

      Основные "проблемные" зоны в России - кредитно-финансовая и бюджетная сферы экономики. Главные риски – коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма, перечислил Чиханчин.

      Рубрики: Недвижимость

      Метки: коррупция, конфискация, ФАТФ

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