России советуют активнее изымать незаконное имущество чиновников и политиков

сообщается в рекомендациях группы Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство,разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Мера конфискации активов должна применяться активнее, если законность владения ими не подтверждается, также должен быть расширен перечень изымаемого, отмечается в отчете FATF, который цитирует "КоммерсантЪ".Чиновники и политики должны декларировать доходы, но в случае расхождения с расходами изъятие незаконного имущества часто не проводится.Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил в начале декабря 2019 г. глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации.Основные "проблемные" зоны в России - кредитно-финансовая и бюджетная сферы экономики. Главные риски – коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма, перечислил Чиханчин.