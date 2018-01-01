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      Почти 60% российских компаний готовят подарки сотрудникам - конфеты, деньги, сувениры

      19.12 11:07Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Почти 60% российских компаний собираются дарить подарки сотрудникам и детям сотрудников, шесть из десяти работодателей намерены это сделать, следует из опроса Superjob.

      В опросе приняли участие 500 представителей работодателей из всех регионов России.

      При этом 33% компаний поздравят своих сотрудников с Новым годом - "будут дарить наборы конфет и денежное вознаграждение", "небольшие сувениры". "Новогодний корпоратив - это ведь тоже подарок от компании", "заказали ежедневники и календари с корпоративной символикой", отмечено в опросе.

      Почти 58% работодателей готовят подарки для детей сотрудников: "сладкие подарки детям и елка за счет компании".

      Самым щедрым на подарки от работодателей оказался 2013 г.: 38% компаний дарили подарки сотрудникам, 61% - детям сотрудников. "Сотрудники ждут подарков: для них это означает, что компания стабильна и развивается, что их труд ценят", - подчеркивают работодатели.

      Рубрики: Статистика

      Метки: корпоратив, работодатель, сотрудник, Superjob, конфета

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