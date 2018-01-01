Почти 60% российских компаний готовят подарки сотрудникам - конфеты, деньги, сувениры

Почти 60% российских компаний собираются дарить подарки сотрудникам и детям сотрудников, шесть из десяти работодателей намерены это сделать, следует из опроса Superjob.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".В опросе приняли участие 500 представителей работодателей из всех регионов России.При этом 33% компаний поздравят своих сотрудников с Новым годом - "будут дарить наборы конфет и денежное вознаграждение", "небольшие сувениры". "Новогодний корпоратив - это ведь тоже подарок от компании", "заказали ежедневники и календари с корпоративной символикой", отмечено в опросе.Почти 58% работодателей готовят подарки для детей сотрудников: "сладкие подарки детям и елка за счет компании".Самым щедрым на подарки от работодателей оказался 2013 г.: 38% компаний дарили подарки сотрудникам, 61% - детям сотрудников. "Сотрудники ждут подарков: для них это означает, что компания стабильна и развивается, что их труд ценят", - подчеркивают работодатели.