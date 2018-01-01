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      Росстат все пересчитал и порадовал: доходы россиян выросли в январе-сентябре не 0,2%, а на 0,8%

      19.12 11:25Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Реальные располагаемые доходы россиян увеличились в январе-сентябре не на озвученные ранее 0,2%, а на 0,8%, сообщает Росстат. Причина пересмотра - изменение базы сравнения из-за уточнения поквартальных оценок за 2018 г.

      "Очередная, четвертая, оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за 2018 г., публикуемая в соответствии с Федеральным планом статистических работ, не изменила годовой динамики реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов (101,1% и 100,1% соответственно), но скорректировала поквартальную динамику 2018 и 2019 гг.", - отмечает Росстат.

      "Ранее опубликованные цифры уточнены на основе информации, предоставленной Банком России, Федеральной налоговой службой, Росреестром и рядом других ведомств. На внутригодовую поквартальную динамику 2018 и 2019 гг. повлияли уточненные данные банковской статистики за 2017 г.", - поясняет Росстат.

      Уточненные данные позволили пересмотреть темпы роста реальных располагаемых денежных доходов россиян с I по III кварталы 2018 г.: со 101,4% до 101% в I квартале, со 101,1% до 100,2% во II квартале и со 100,2% до 100% в III квартале. В IV квартале 2018 г. падение доходов пересмотрено с минус 2% до минус 0,8%.

      "В связи с уточнением базы за все периоды 2018 г. изменилась динамика реальных располагаемых денежных доходов в 2019 г.: в I квартале 2019 г. коррекция составила 0,3% (снижение на 2,2% вместо 2,5%), во II - на 1% (рост на 0,9% вместо снижения на 0,1%), в III квартале - на 0,3% (рост на 3,3% вместо 3%)", - отмечает Росстат.

      Минэкономразвития в августе понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2019 г. с 1% до 0,1%.

      Рубрики: Росстат

      Метки: зарплата, Банк России, ФНС, доход, Росреестр

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