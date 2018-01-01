The Economist назвал Узбекистан страной года

Журнал The Economist выбрал Узбекистан в своей ежегодной номинации "страна года" за отмену рабства и проведение реформ.

Шавкат Мирзиёев. Фото: ТАСС

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал проводить реформы, которые ускорились за прошедший год. Его правительство во многом положило конец принудительному труду, утверждает издание The Economist.Среди главных достижений новых властей Узбекистана издание отмечает ликвидацию специализированной колонии по исполнению наказаний "Жаслык", допуск в страну иностранных журналистов.Также отмечается пресечение давления на малый бизнес с целью получения взяток, большая открытость границы, позволившая воссоединиться семьям, члены которых проживали в разных странах Центральной Азии. Журнал подчеркивает и приглашение в Узбекистан иностранных специалистов для помощи национальной экономике.По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит долгий путь, но ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 г.Среди других государств, попавших в рейтинг издания по итогам уходящего года, Новая Зеландия, Северная Македония и Судан, сообщил ТАСС.