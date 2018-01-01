СМИ: "НОВАТЭК" попросил у Путина разрешения заказать еще 10 газовозов за рубежом

"НОВАТЭК" намерен заказать постройку десяти газовозов класса Arc7 на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 гг., пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на письмо главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона президенту Владимиру Путину.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Речь идет о дополнительном заказе к 15 танкерам-газовозам, которые построят на судоверфи "Звезда" для проекта "Арктик СПГ-2". "НОВАТЭК" объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 г. собирается ввести в строй "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн СПГ в год, а "Звезда", которую "НОВАТЭК" и так готов загрузить до 2030 г., не успеет построить газовозы.По словам Михельсона, "строительство дополнительного флота в такие сроки возможно осуществить только на зарубежных верфях". С учетом планов по заказу СПГ-танкеров со стороны Катара и США, размещение заказа необходимо осуществить "в ближайшее время".Путин поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову с формулировкой: "Прошу доложить возможности наших верфей и соответствие их возможностей потребностям компании"."НОВАТЭК", скорее всего, получит разрешение, учитывая, что "Звезда" физически не способна построить дополнительные суда в столь сжатые сроки. По данным "Ъ", "НОВАТЭК" еще не выбрал зарубежную верфь, но на заказ претендуют все четыре площадки, способные строить такие суда: китайская Hudong, а также корейские DSME, Samsung и Hyundai. Стоимость судов может составить $3 млрд.