В России на "кукурузники" начали устанавливать двигатели из США

На легендарные "кукурузники" начали устанавливать американские двигатели - самолет срочно нужен российским регионам, но нет альтернативы двигателям из США.

ТВС-2МС. Фото: ФГУП "СибНИА.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".ГУП "Авиация Колымы" в Магаданской области 7 декабря получило первый модернизированный Ан-2 - самолет малой авиации ТВС-2МС, и на днях получит второй, сообщили в правительстве региона.Магаданская область заказала два ТВС-2МС в этом году. Самолеты оснащены двигателями ТРЕ-331-12 производства американской Honeywell.Бипланы будут задействованы для развития внутрирегиональных перевозок пассажиров, грузов, почты, а также мониторинга пожарной обстановки в лесах. В случае необходимости самолеты можно оборудовать медицинскими модулями для использования в качестве санитарной авиации в труднодоступных районах региона.ФГУП "СибНИА" (Сибирский научно-исследовательский институт авиации) отвечает за проект модернизации Ан-2. Цель проекта - повышение экономической эффективности самолета Ан-2 путем замены двигателя (ремоторизации) АШ-62ИР силовой установкой "Garrett AiResearch TPE331-12" с сохранением конструкции планера. Самолет переводится с авиационного бензина Б-91 и его аналогов на авиационный керосин ТС-1.По данным ФГУП "СибНИА", замена поршневого двигателя АШ-62ИР на турбовинтовой двигатель ТРЕ-331-12 производства компании "Honeywell" (США) позволит отказаться от использования дефицитного авиационного бензина и снизить эксплуатационные затраты за счет:- стоимости топлива (керосин в 5 раз дешевле авиационного бензина),- уменьшения расхода топлива,- увеличения межремонтного ресурса двигателя."Это неприхотливые самолеты, и по характеристикам "взлет-посадка" они близки к Ан-2, приспособлены к нашим взлетно-посадочным полосам. Самолет сделан достаточно комфортабельным, в нем мягкие сиденья, пилоты говорят, что в салоне очень тепло, несмотря на -45 градусов за бортом, когда они летели через Якутию. Это – работяга, при необходимости может выполнять грузовые полеты или быть оборудованным медицинским модулем.⠀Самолет пока будет летать по трем направлениям – Сусуман, Омсукчан, Сеймчан. Но у нас в планах – и Талая, и Усть-Омчуг. Мы берем пока два таких самолёта, дальше – жизнь покажет", — заявил губернатор Сергей Носов. ⠀Модернизированные Ан-2 рассчитаны на 12 пассажирских мест, грузоподъемность от 1,5 т. Самолеты хорошо подходят для погодных условий Магаданской области, неприхотливы в обслуживании, им не нужны полноценные полосы, так как ТВС-2МС способен взлетать с грунтовой дороги протяженностью всего 500 м. Благодаря новым воздушным судам в следующем году появятся дополнительные и новые рейсы в колымские поселки.