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      Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" выдала первый ток

      19.12 12:09Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". В четверг, 19 декабря, произошло историческое событие для российской и мировой атомной энергетики: на Чукотке начала работу и выдала первый ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".

      Фото: "Атомфлот"

      "19 декабря 2019 г. в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа", - сообщает "Росэнергоатом".

      В 2020 г. ПАТЭС подключат к тепловым сетям Певека и сдадут в промышленную эксплуатацию.

      ПАТЭС в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и Певека. Станция заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.

      ПАТЭС стала самой северной АЭС в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом, отмечает РИА "Новости".

      ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры Северного морского пути (СМП) для обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

      Станция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам, оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением 100 тыс. человек.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Чукотка, ПАТЭС, Певек, "Росатом", "Академик Ломоносов"

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