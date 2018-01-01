Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" выдала первый ток

В четверг, 19 декабря, произошло историческое событие для российской и мировой атомной энергетики: на Чукотке начала работу и выдала первый ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".

Фото: "Атомфлот"

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."19 декабря 2019 г. в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа", - сообщает "Росэнергоатом".В 2020 г. ПАТЭС подключат к тепловым сетям Певека и сдадут в промышленную эксплуатацию.ПАТЭС в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и Певека. Станция заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.ПАТЭС стала самой северной АЭС в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом, отмечает РИА "Новости".ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры Северного морского пути (СМП) для обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.Станция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам, оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением 100 тыс. человек.