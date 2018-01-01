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      Белоруссия на треть сократит покупку газа у России

      19.12 12:32Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". ТЭЦ Белоруссии сократят потребление природного газа после запуска БелАЭС в 2,5 раза до 4 млрд куб. м в год, сообщил гендиректор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд. Это приведет к сокращению на треть закупок газа в России.

      Фото: ТАСС

      "Страна в целом потребляет около 20 млрд куб. м газа, а энергосистема потребляет 10 млрд. После полного ввода двух блоков БелАЭС потребление газа в энергосистеме сократится до 4 млрд куб. м", - сообщил Дрозд на пресс-конференции.

      В январе-октябре 2019 г. Белоруссия поставила в соседние государства 1,8 млрд кВтч электроэнергии на $96,5 млн . В октябре Белоруссия экспортировала в Литву 115,519 млн кВтч электроэнергии на $5,9 млн, на Украину - 215,4 млн кВтч на $11,7 млн.

      В августе 2019 г. в Белоруссии начали строить второй энергоблок АЭС, возведение второго блока завершается, сообщали "Вести. Экономика".

      Белорусскую АЭС возводят при участии России под городом Островец в Гродненской области. Станция состоит из двух энергоблоков совокупной установленной электрической мощностью до 2400 МВт.

      Для строительства АЭС выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в строй первого блока АЭС намечен на 2020 г., второго блока - на 2021 г.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: поставка газа Белоруссии, экономика Белоруссии, БелАЭС

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