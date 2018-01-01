Власти обяжут "Ростелеком" закупить для переписи населения российские планшеты вместо китайских

Правительство обяжет "Ростелеком" закупить для переписи населения в 2020 г. планшеты российского производства и отменить конкурс, который оператор уже провел для выбора поставщиков планшетов - китайских компаний.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Источник в финансово-экономическом блоке правительства заявил "Интерфаксу", что соответствующий вопрос обсудили на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и решение принято."Ростелеком" ранее провел конкурс на закупку планшетов стоимостью 5,76 млрд руб. Победителями стали две компании, которые должны поставить планшеты китайского производства.Всего для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой "Аврора" (принадлежит "Ростелекому") 360 тыс. планшетов. После подведения итогов конкурса российские компании-производители планшетов пожаловались правительству на то, что в национальной переписи используют планшеты китайского производства.Правительство одобрило предложение о том, что важнейший государственный проект необходимо выполнять с участием российских производителей. "Гарантия на техподдержку устройств должна будет действовать не менее двух лет", - отметил источник. После отмены итогов уже состоявшегося конкурса "Ростелеком" объявит новый конкурс.Пресс-секретарь Силуанова подтвердил планы закупки отечественных планшетов. "Налажено активное взаимодействие всех ведомств, ответственных за подготовку всероссийской переписи. Недавно состоялось заседание комиссии правительства по проведению переписи, прорабатывались наиболее важные аспекты. Речь шла о том, как идет подготовка в регионах России, как будет организована работа для отдаленных и труднодоступных территорий. Обсуждалось финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением всех этапов переписи. Планируется закупка планшетов российских производителей с российским программным обеспечением", - подчеркнул представитель Силуанова.Согласно Единому реестру российской радиоэлектронной продукции в России работают четыре производителя планшетов - "Аквариус", НПП "Ителма", "Деловой офис" (торговая марка iRU) и "Крафтвей".По словам источника, закупка планшетов в России обойдется дороже на 2,3 млрд руб. Профильные министерства обсуждают вопрос о выделении этих денег, источником может стать Резервный фонд правительства.