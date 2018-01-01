ЦБ Швеции отказался от отрицательных ставок

Центральный банк Швеции, как и ожидалось, повысил базовую ставку РЕПО на четверть пункта до 0%, сообщает Reuters.

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Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Таким образом, центробанк положил конец почти пятилетнему эксперименту с отрицательными ставками, несмотря на замедление экономики.Центральные банки во всем мире стремились смягчить денежно-кредитную политику на фоне торговой войны между США и Китаем, неопределенности вокруг Brexit и замедления глобального роста. Однако "Риксбанк" решил противостоять общей тенденции."Риксбанк" оценивает, что условия хороши для того, чтобы инфляция оставалась близкой к целевому показателю в будущем, - говорится в заявлении центрального банка. - Таким образом, в соответствии с оценкой, сделанной в октябре, исполнительный совет принял решение повысить ставку РЕПО с -0,25% до 0%".При этом двое из членов совета выступили против этого решения. По их мнению, центробанку следовало подождать, прежде чем повышать ставку."Риксбанк" повторил, что он ожидает, что ставка РЕПО останется неизменной до 2021 г.Между тем, многие ставят под сомнение своевременность повышения ставки, поскольку после нескольких лет сильного роста экономика замедлилась в этом году. Инфляция ниже целевого уровня, активность в промышленном секторе находится на самом низком уровне с 2012 г., а деловая уверенность падает.