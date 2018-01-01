Путин: власти не намерены отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток

Власти не намерены отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Помимо программы субсидируемых тарифов "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы плоских тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона.Билет по плоскому тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Плоские тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении."Что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию эти полетов. Мы их будем делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать", - отметил Путин.В целом нужно добиваться роста дохода граждан, снижения издержек при перевозках, и, таким образом, снижать стоимость билетов. "Но эти программы будут продолжаться, пока глобальных изменений не наступило. Будем продолжать эти программы. В рамках самого "Аэрофлота" есть еще резервы, уверяю вас. И мы с министром транспорта, с вице-премьером, который это курирует, с руководством "Аэрофлота" тоже об этом говорим", - подчеркнул президент.