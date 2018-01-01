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      Путин: власти не намерены отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток

      19.12 12:52Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Власти не намерены отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

      Помимо программы субсидируемых тарифов "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы плоских тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона.

      Билет по плоскому тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Плоские тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

      "Что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию эти полетов. Мы их будем делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать", - отметил Путин.

      В целом нужно добиваться роста дохода граждан, снижения издержек при перевозках, и, таким образом, снижать стоимость билетов. "Но эти программы будут продолжаться, пока глобальных изменений не наступило. Будем продолжать эти программы. В рамках самого "Аэрофлота" есть еще резервы, уверяю вас. И мы с министром транспорта, с вице-премьером, который это курирует, с руководством "Аэрофлота" тоже об этом говорим", - подчеркнул президент.

      Рубрики: Президент, Транспорт и туризм

      Метки: Владимир Путин, Дальний Восток, тариф, Владивосток, "Аэрофлот"

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