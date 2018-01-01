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      Розничные продажи в Великобритании резко снизились в ноябре

      19.12 14:06Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Розничные продажи в Великобритании в ноябре неожиданно упали. Рост продаж не наблюдается четвертый месяц подряд впервые с 1996 г.

      Фото: EPA/HANNAH MCKAY

      Объем розничных продаж в Великобритании в ноябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS). Это наибольшее снижение в текущем году.

      Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали увеличение продаж на 0,2%.

      В годовом выражении розничные продажи в ноябре выросли всего на 1%, минимальными темпами с апреля 2018 г.

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      В сентябре-ноябре розничные продажи снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это первое подобное снижение с апреля 2018 г.

      "Во всех основных секторах продажи сократились, за исключением продовольственных магазинов", - отметил статистик ONS Райан Мерфи.

      Покупатели продолжали сдерживать свои расходы на фоне неопределенности в отношении Brexit и декабрьских выборов.

      Потребительские расходы до сих пор обеспечивали поддержку британской экономике, в то время как бизнес сокращал инвестиции на фоне неопределенности в отношении выхода страны из Европейского союза.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте.

      В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      В то время как риск "жесткого" Brexit сократился, удар по торговле в конце 2020 г. по-прежнему возможен. Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из ЕС должен истечь 31 декабря 2020 г. независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с Европейским союзом до этого времени.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: розничные продажи, Великобритания, потребительские расходы

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