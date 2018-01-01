Минфин выполнил программу государственных внутренних заимствований на 2019 год

Минфин в полном объеме выполнил программу государственных внутренних заимствований на 2019 г. В связи с этим аукционы по размещению ОФЗ на 25 декабря отменены.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Минфин накануне разместил ОФЗ двух серий на 56,2 млрд руб. при спросе на 90,96 млрд руб. Всего Минфин разместил в IV квартале гособлигации на 419,157 млрд руб. (99,8% плана).Годовой план, который составляет 2,084 трлн руб., выполнен на 99,96%.Между тем доля нерезидентов в ОФЗ достигла к 1 ноября 32%. Рекордного значения 34,5% показатель достиг к 1 апреля 2018 г.