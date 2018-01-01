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      Минфин выполнил программу государственных внутренних заимствований на 2019 год

      19.12 13:09Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Минфин в полном объеме выполнил программу государственных внутренних заимствований на 2019 г. В связи с этим аукционы по размещению ОФЗ на 25 декабря отменены.

      Минфин накануне разместил ОФЗ двух серий на 56,2 млрд руб. при спросе на 90,96 млрд руб. Всего Минфин разместил в IV квартале гособлигации на 419,157 млрд руб. (99,8% плана).

      Годовой план, который составляет 2,084 трлн руб., выполнен на 99,96%.

      Между тем доля нерезидентов в ОФЗ достигла к 1 ноября 32%. Рекордного значения 34,5% показатель достиг к 1 апреля 2018 г.

      Рубрики: Облигации, Правительство, Парламент

      Метки: рубль, Минфин, ОФЗ, нерезидент, заимствование

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