Суд Киева обязал начать уголовное дело за закон о продаже земли

Суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) начать уголовное расследование по статье 111 УК Украины "Госизмена" за попытки администрации президента и его партии принять закон о продаже земли.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект разрешает продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 г."18 декабря 2019 г. Шевченковский районный суд г. Киева обязал начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении представителями власти уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")", - сообщается в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".Суд принял такое решение, поскольку СБУ, которая еще 3 декабря 2019 г. была соответствующим образом уведомлена народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" о совершенном преступлении, не внесла в ЕРДР сведения об указанном противоправном деянии и не начала досудебное расследование.По данным партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", речь идет о том, что в действиях высших должностных лиц государства, которые инициировали и пролоббировали принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10, и народных депутатов Украины, которые поддержали его принятие, содержатся квалифицирующие признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена").То есть речь идет о деяниях, умышленно совершенных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины.Согласно конституции земля ‒ основное национальное богатство ‒ объект права собственности украинского народа. И принятие закона о продаже земли - нарушение конституции.