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      Заявки по безработице в США снизились на 18 тысяч

      19.12 17:25Распечатать

      EPA/ANDREW GOMBERT

      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшилось на 18 тыс. с показателя предыдущей недели и составило 234 тыс., сообщило министерство труда страны.

      Опрошенные агентством Reuters ожидали уменьшения показателя до 225 тыс.

      При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,5 тыс. до 225,5 тыс. с показателя прошлой недели в 224 тыс.

      Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 декабря, увеличилось на 51 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели до 1,722 млн человек.

      Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения - до 1,671 млн человек с 1,667 млн.

      Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно Министерством труда США.

      Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, рынок труда, заявки по безработице

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