Заявки по безработице в США снизились на 18 тысяч

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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшилось на 18 тыс. с показателя предыдущей недели и составило 234 тыс., сообщило министерство труда страны.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters ожидали уменьшения показателя до 225 тыс.При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,5 тыс. до 225,5 тыс. с показателя прошлой недели в 224 тыс.Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 декабря, увеличилось на 51 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели до 1,722 млн человек.Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения - до 1,671 млн человек с 1,667 млн.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно Министерством труда США.Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.