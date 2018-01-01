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      Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне, снизив прогноз роста ВВП

      19.12 15:18Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил базовую процентную ставку без изменений, решив сосредоточиться на следующей фазе переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза.

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозом.

      За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали семь из девяти членов Комитета по монетарной политике.

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      Два члена комитета - Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел - вновь проголосовали за снижение ставки.

      Центробанк не стал менять объемы программы скупки гособлигаций - 435 млрд фунтов стерлингов ($569,62 млрд) - и сохранил объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

      "Если глобальный рост не стабилизируется или неопределенность в отношении Brexit останется укоренившейся, денежно-кредитной политике, возможно, потребуется усилить ожидаемое восстановление роста в Великобритании", - отметил регулятор.

      Прогноз роста ВВП Великобритании на IV квартал 2019 г. был снижен до 0,1%. В ноябре ожидался подъем на 0,2%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте, что снизило риск "жесткого" Brexit.

      "Вполне возможно, что настроения домохозяйств и бизнеса могут повыситься в ближайшее время, - говорится в протоколе декабрьского заседания Банка Англии. - Далее реакция компаний и домохозяйств будет зависеть от развития событий на следующем этапе процесса Brexit, включая переговоры о характере и переходе к будущим торговым отношениям Великобритании".

      Банк Англии ожидает, что инфляция весной замедлится до около 1,25%, что значительно ниже целевого 2%-го показателя.

      В ноябре потребительские цены в Великобритании выросли на 1,5% в годовом выражении второй месяц подряд. Инфляция осталась на минимуме с ноября 2016 г.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: инфляция, ставка, ВВП, Великобритания, Банк Англии

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