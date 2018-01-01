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      США сняли санкции с крупнейшего порта Латвии

      19.12 13:39Распечатать
      Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика". США сняли санкции с одного из главных портов Латвии - Вентспилс - после перехода гавани под контроль правительства, сообщило Министерство финансов США.

      На прошлой неделе парламент Латвии принял закон о взятии под контроль двух крупнейших портов страны - Вентспилса и Риги - в попытке сохранить их открытыми, после того как США ввели санкции против латвийского бизнесмена и принадлежащих ему портов, сообщило Reuters.

      Латвийский политик и бизнесмен Айварс Лембергс и четыре организации, которыми он владеет или контролирует, попали под санкции США из-за обвинений в коррупции. Лембергс назвал обвинения "фейковыми новостями".

      Сохраняются санкции против Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

      "Исключение Администрации свободного порта Вентспилс из (санкционного) списка подчеркивает нашу готовность тесно сотрудничать с нашими партнерами в борьбе с коррупцией", - отмечается в заявлении Минфина США.

      Порты Вентспилса и Риги, крупнейшие в Латвии, - один из основных коридоров для экспорта нефтепродуктов белорусских НПЗ - Мозырского и Новополоцкого.

      "Это хорошая новость для латвийского транзитного бизнеса и для предпринимателей, сотрудничающих со свободным портом Вентспилс", - написал в "Твиттере" министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

      Правительство Латвии сообщило ранее в среду о решении создать новую государственную компанию для управления портом Вентспилс. Надзор за портом будут осуществлять четыре представителя, назначенные правительством.

      С 9 декабря санкции США распространяются на мэра Вентспилса Айвара Лембергса и четыре принадлежащих или подконтрольных ему организации, в том числе на управление "Вентспилсского свободного порта", Агентство развития Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса. Все операции с ними должны быть свернуты в 30-дневный срок, то есть до 8 января 2020 г. включительно, сообщил "Интерфакс".

      Правительство Латвии инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из их правления представителей самоуправлений.

      Кабинет министров утвердил изменения в закон "О портах", которые предусматривают создание нового государственного акционерного общества (ГАО) Ventas osta для управления "Вентспилсским свободным портом".

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Латвия, санкции США

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