Владимир Путин рассказал о достижениях экономики России за последние 10 лет

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Российский президент Владимир Путин ответил критикам, которые считают, что экономика России сейчас живет на ресурсах и мощностях от прошлых поколений, и рассказал о достижениях за последние 10 лет.

По словам Владимира Путина, мы, конечно, не можем не пользоваться великими достижениями Советского Союза, но при этом за последние десять лет было сделано очень много.

Москва, 19 декабря - "Вести.Экономика"."Критика всегда неплохо, всегда заставляет нас задуматься во всяком случае о теме, которая критиками поднимается. Что касается того, что мы живем на всем старом, советском, мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период. …И в советский период было много сделано того, чем мы можем гордиться. И гордимся до сих пор - Победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос. …Мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную мощную державу", - сказал Путин в ходе пресс-конференции."Но что касается сегодняшнего дня, этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу несколько слов (сказать). 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 г. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности - 12 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие. …Три новых аэропорта построено, 45 полос, если говорить о транспорте. По-моему, где-то 12 новых вокзалов. У нас вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Было, по-моему, 39 с чем-то тысяч километров, сейчас - 80 тысяч с лишним", - добавил он.Президент отметил, что ярким примером, говорящим о достижениях последнего десятилетия, является сельское хозяйство."Советский Союз был всегда покупателем зерновых. …Хочу напомнить, что сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. У них больше производства, но они больше потребляют. А мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы. 46% - рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт - по-моему, в 2,6 раза. $24 млрд мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции, включая не только зерновые, это главный, конечно, источник поступления денег из-за границы, но и в животноводстве выросло (мясо птицы, свинины)", - продолжил Путин.Он добавил, что в портах мощности по перевалке в Советском Союзе составляли 600 млн тонн в год."В России, знаете, сколько сейчас? 1 млрд 104 млн. Это все создано за последнее десятилетие. Что касается месторождений, 600 примерно новых месторождений, если иметь в виду 57, которые запланировали открыть в этом году. … И так можно практически говорить по каждой отрасли. Я уже не говорю про современные отрасли, как, скажем, атомная энергетика. Восемь блоков запустили в последнее время. …Это дает нам, кстати, большие преимущества и в борьбе с изменениями климата, потому что у нас получилась благодаря гидроэнергетике и газу самая "зеленая" в мире структура в энергетике", - добавил президент."Поэтому те, кто считает, что мы живем исключительно на старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются", - отметил глава государства.